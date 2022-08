Test: scegli un gioiello e scopri un tratto importante di te

Osserva l’immagine, scegli un gioiello da indossare questa estate e scopri cosa rivela di te.

Un semplice test visivo può rivelare molte informazioni di te. Forme, colori e qualunque altra cosa guidi la tua scelta può essere codificato e tradotto per capire meglio chi sei.

Quale tipo di gioiello ti piace indossare? Dove ricade la tua scelta di stile? Ami di più gli anelli? I bracciali? sei i tipo che non può fare a meno delle collane? Vediamo cosa rivela questa scelta di te. Potresti scoprire cose che neppure tu stesso conoscevi ancora di te.

Questo test non ha una validità clinica. Dovrebbe essere considerato come un test di intrattenimento che dispensa consigli, un modo per mettere in discussione noi stessi e riflettere sul nostro modo di essere. Fare il test è semplice e veloce, bisogna solo osservare l’immagine e fare una scelta istintiva. Scegli il gioiello che ti piace i più o indossi di più. Il motivo della scelta non ha importanza. Fornisci una risposta sincera.

Il test è a tempo, non puoi impiegare più di 2 secondi per scegliere il gioiello.

Quale gioiello ti piace di più? Ecco cosa rivela la tua risposta:

Orecchini

Se hai scelto gli orecchini significa che sei una persona introversa, istintiva e molto schietta. Di solito ragioni molto prima di agire, valuti consigli ed opinioni degli altri ma poi la decisione finale la prendi tu affidandoti al tuo cuore e alla tua intuizione. In amore per te vince chi fugge, conquistarti è molto difficile.

Braccialetto

Se ti piacciono i braccialetti significa che sei una persona solare, gioiosa, piena di passioni e che affronta la vita con coraggio. Un po introversa difficilmente riveli ciò che provi, tanto che qualcuno ti considera frivola. Sei molto gelosa e possessiva, il tuo partner è un sorvegliato speciale.

Collana

Hai scelto la collana? Questa scelta rivela un cuore gentile e devoto. Aiuti gli altri sempre soprattutto i più bisognosi e indifesi. Infondi tranquillità trasmetti calma, non ti piace giudicare o criticare , nessuno è perfetto si sa, sbagliamo tutti.

Anello

Sei il tipo che ama gli anelli? Questa scelta denota che sei una persona esigente, soprattutto con te stessa. Autocritica e tendente ad essere perfezionista, non ti godi la vita come dovresti. Ricorda che nella vita non sono importanti solo i doveri, i piaceri ci aiutano ad affrontarla al meglio, conceditene qualcuno.