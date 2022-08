Test Personalità Segreta | Quale parte di te non riveli mai agli altri?

Con il test della personalità segreta avrai modo di scoprire una parte di te che tieni sempre nascosta: rimarrai stupita da ciò che sveleremo.

Tutti noi abbiamo una personalità complessa e molto sfaccettata, che nel corso degli anni finisce per acquisire sempre nuovi tratti e nuove sfumature. In questo processo di crescita alcuni lati del nostro io finiscono per essere “messi in secondo piano”.

Non si tratta di scelte che facciamo volontariamente e spesso non siamo nemmeno consapevoli di ciò che tendiamo a nascondere.

Questo accade perché è molto difficile analizzare il nostro comportamento in maniera oggettiva. Quando si tratta di razionalizzare l’inconscio si parte praticamente sconfitti in partenza.

Meglio allora tentare un approccio diverso per analizzare la nostra personalità, più indiretto e graduale, come i test.

Test della Personalità Nascosta

Per eseguire questo test dovrai farti guidare dall’istinto e pensare il meno possibile. Scegli uno dei ritratti di donna che ti proponiamo e, dopo averlo fatto, leggi il profilo corrispondente. C’è una sola regola: non pensare troppo alla tua scelta!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Donna con cerbiatto

Il cerbiatto è uno degli animali che rappresentano meglio e in maniera universale la tenerezza ma anche l’innocenza e l’essere indifesi.

Tutte noi abbiamo chiaro nella mante il ricordo di Bambi della Disney, la sua allegria e il suo dolore nel momento in cui la sua mamma viene uccisa dai cacciatori.

Se hai scelto questo ritratto è molto probabile che proprio il ricordo di Bambi abbia lavorato nel tuo inconscio e ti abbia fatto compiere questa scelta.

Questo ritratto indica che il tratto della personalità che tieni nascosto è la tua innocenza e la tua sensibilità. Sei perfettamente consapevole del fatto che il mondo è pieno di persone che potrebbero approfittarsi delle persone indifese e deboli, quindi preferisci nascondere l’aspetto più vulnerabile del tuo carattere. Solo le persone che godono della tua totale fiducia conoscono questa parte di te.

2 – Donna con gatto

Il gatto è la quintessenza del fascino. Si tratta di un animale enigmatico, misterioso, in grado di attirare l’attenzione e il favore di chi lo osserva.

Spesso il fascino del gatto viene associato al fascino femminile. Le donne e i gatti condividono la capacità di ammaliare, sfuggire alle definizioni, ottenere esattamente quello che desiderano nel modo in cui lo desiderano.

Se hai scelto questo ritratto significa che ciò che cerchi di nascondere è la tua sensualità, ma anche la tua capacità di manipolare un po’ le persone per raggiungere i tuoi scopi.

Il motivo per cui lo fai, probabilmente, è che temi il giudizio degli altri e in particolare delle altre donne. Inutile dire che non dovresti farlo: tutti utilizziamo le armi che la natura ha messo a nostra disposizione, e non ci sono “armi” più accettabili o meno accettabili di altre!

3 – Donna con api

Le api sono animali operosi e potenzialmente pericolosi, che quando si sentono attaccati sono disposti a difendersi pungendo chi li attacca e rischiando la morte nel farlo.

In linea generale le api non sono animali che ci attraggono proprio in virtù del fatto che possono farci molto male. Tuttavia, le donne vengono spesso affascinate dal ruolo dell’Ape Regina. L’Ape Regina viene nutrita dalle sue operaie, viene protetta e seguita quando cerca un nuovo luogo per spostare il suo alveare. In pratica, viene venerata da coloro che la circondano.

Se hai scelto questo ritratto significa che, esattamente come le api, sei una persona disposta a lavorare moltissimo per raggiungere i propri scopi ma anche per svolgere il lavoro che si ritiene necessario al benessere della comunità. Non ti lamenti mai e porti sempre a termine i tuoi compiti.

Se però qualcuno ti critica, tenta di danneggiarti o di farti del male, ti difendi con tutte le tue forze e sei disposta a sacrificare moltissimo. Se c’è qualcosa che fa scattare rapidamente questo tuo drastico meccanismo di difesa è l’ingratitudine della gente. Se qualcuno non riconosce il tuo lavoro o addirittura non ti ringrazia per quello che fai diventi una furia!

4 – Donna con uccellini

Gli uccelli sono spesso associati alla libertà e all’allegria, riempiono la casa con i loro canti e tengono moltissima compagnia, soprattutto alle persone solitarie.

Se hai scelto questo ritratto significa che sei una persona estremamente positiva, dal carattere allegro e pieno di energia.

La tua natura vivace ti spinge a inseguire sempre nuovi sogni e nuove iniziative, a lanciarti in progetti sempre diversi e a frequentare tante persone, facendo amicizia velocemente.

Se questo lato del tuo carattere è così positivo e amabile perché lo tieni nascosto? La risposta è piuttosto semplice: forse in passato ti hanno detto che sei “troppo”!

Quando siamo “troppo pieni di energie” ma anche “troppo allegri” o “avere troppe idee per la testa” spesso veniamo criticati (anche bonariamente) dalle persone che ci sono intorno e che fanno fatica a stare al passo con noi, con il nostro desiderio di novità e di conoscenza.

Per questo motivo forse con il tempo hai imparato a “smorzare e nascondere” questa parte del tuo carattere. Ti invitiamo a non farlo in futuro: si tratta di qualità bellissime che dovresti sicuramente mettere in mostra!