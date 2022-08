Agosto sta per sconvolgere la vita di questi 3 segni

Gli astrologi si sono pronunciati di nuovo, si prevedono grandi cambiamenti all’orizzonte, la vita di tre segni verrà sconvolta.

Agosto è un mese speciale, molti di noi lo dedicano al relax e alle meritate vacanze. Per tre segni dello zodiaco questo mese promette di essere più insolito e sconvolgente di quanto ci si potrebbe aspettare. Con la Luna Piena che fa la sua comparsa in Acquario, molte cose cambieranno radicalmente. Se fai parte di questi segni preparati a grossi sconvolgimenti.

Uno degli astrologi più noti al mondo è il russo Pavel Globa, è lui a sostenere che la vita quotidiana di tre segni zodiacali sta per assistere ad una epocale svolta. Si verificheranno eventi che non si potevano prevedere e che sono fuori dal nostro controllo, e per alcuni segni questi rappresenteranno l’opportunità di stravolgere tutto e rimescolare le carte del destino tenendo conto degli errori del passato. Scopri anche quali sono i segni che si lasceranno entro la fine del mese.

Ecco quali segni sperimenteranno un cambiamento importante ad Agosto

Agosto porta una vagonata di sorprese ai tre segni della classifica di oggi. Se fate parte di questi segni non restate impreparati, mettetevi nella condizione di accogliere le opportunità che il destino sta per lanciare sul vostro cammino e ricordate che il cambiamento non dovrebbe spaventare ma motivare. Finalmente avrete l’occasione che aspettavate da tempo. In questi giorni guardate dentro di voi, fate chiarezza, cercate di capire di cosa avete bisogno, cosa non vi soddisfa.

Toro

Caro Toro, negli ultimi mesi hai notato che sul piano lavorativo un tuo collega sta riscuotendo il successo che pensavi fosse meritatamente tuo, morirai d’invidia. Tu ti sei impegnato molto e qualcun altro ha avuto i meriti. Con Venere in Leone le tensioni sul lavoro si amplificheranno intorno al 12 Agosto. Come se non bastasse qualcuno proverà a metterti i bastoni tra le ruote sabotando un tuo progetto importante, ma non ci riuscirà. La fortuna è dalla tua parte e avrai l’occasione di dimostrare il tuo valore e riprenderti ciò che ti aspetta.

Cancro

Anche il Cancro subirà grossi stravolgimenti ma a differenza del Toro che li avrà a livello professionale, il Cancro dovrà fare i conti con i sentimenti. Farai un incontro e inaspettatamente ti innamorerai perdutamente. Un colpo di fulmine a tutti gli effetti colpirà proprio te che hai una relazione stabile e farai fatica a resistere alla tentazione. Ti sentirai pronto a mollare tutto per questa persona che ti ha rubato la testa e il cuore e desiderai formalizzare questa unione. Attento a non fare scelte avventate. Rifletti, pondera e poi fai quello che ti suggerisce l’intuito.

Pesci

Il Pesci è il terzo segno in classifica, anche lui dovrà fare i conti con un cambio inaspettato di programma. Con la valigia pronta per la partenza per le vacanze, dovrai riorganizzare tutto perchè ti verrà richiesto di ultimare un progetto prima del previsto. Proprio quando pensavi di rilassarti ti aspetta un lavoro extra e molto impegnativo. Ti sentirai agitato e nervoso, sotto pressione. In più si susseguiranno problemi finanziari per la realizzazione del progetto, questi inconvenienti non ti fermeranno e porterai a termine il tuo obiettivo che sarà la chiave di svolta decisiva per il tuo futuro.