In questa immagine ci sono tre errori evidenti, riesci a vederli?

I questo periodo siamo quasi tutti in vacanza. Che ne dici di fare un gioco? Osserva l’immagine e trova i tre errori nascosti.

Osservare non è da tutti, alcune persone guardano senza osservare. Osservare significa guardare minuziosamente individuando ogni piccolo dettaglio relativo a ciò che è nel mirino dello sguardo.

Tu sei un tipo che vede o che osserva? Scoprilo subito grazie a questo test. L’immagine del test di oggi ha tre errori, se li vedi tutti vai oltre un semplice sguardo.

Quali errori individui in questa immagine?

Questa immagine ti mette alla prova e ti aiuta a comprendere quanto tu sia bravo a osservare, riflettere e dedurre. Inoltre questi test sono giochi per la mente che sollecitano e la tengono allenata. Fare ogni giorno test visivi e di logica aguzza la mente e la rende più scattante. A differenza di come potrebbe sembrare gli errori non sono ovvi e molti utenti hanno fornito la risposta sbagliata. Pronto a fare il tuo tentativo?

Come puoi vedere in questa immagine c’è una coppia in riva al mare che si gode il paesaggio. E’ sera, come si evince dal cielo, e poi ci sono queste tre cose strane che caratterizzano l’immagine, tre dettagli quasi impercettibili ma molto chiari: sono errori eclatanti, anomalie. Hai 5 secondi per individuare gli errori.

Mentre osservi conta fino a 5 e poi rivela quali sono i tre errori.

Non lasciarti distrarre dai due innamorati, in effetti chissà cosa stanno dicendo e cosa stanno guardando. Dalla loro espressione sembra qualcosa di importante. Avranno avvistato dei gabbiani? degli amici in lontananza? Chissà. Non ci è dato sapere perchè non incide ai fini del test.

Soluzione del test

Ti avevamo anticipato che questo test non era facilissimo. Vediamo se hai indovinato gli errori. Clicca sulla pagina successiva e vedrai la soluzione del test. Abbiamo cerchiato per te i tre errori dell’immagine.