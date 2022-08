Cosa metteresti per rivedere il tuo ex? Fai il test e scopri che carattere hai

Cosa metteresti per rivedere il tuo ex? Fai questo test per scoprire cosa dice questa scelta di te: metterai in evidenza un tratto importante del tuo io.

A tutte capita di sognare di incontrare di nuovo il proprio ex, magari per dirgli in faccia le cose che non siamo mai riuscite a dirgli oppure per il famoso “ultimo chiarimento” di cui tanto spesso si sente il bisogno alla fine di una relazione.

Non è sempre facile affrontare questi momenti e il confronto diretto con una persona che è stata molto importante nella nostra vita ma che poi abbiamo dovuto allontanare.

Proprio per questi motivi spesso fantastichiamo su come sarebbe rivedere il nostro ex, cosa ci piacerebbe dire o fare in quell’occasione per superare il dolore o almeno per lasciarci finalmente tutto alle spalle.

Il modo in cui ci vorremmo vestire per l’occasione dice davvero tutto di noi: come vorremmo apparire, cosa vorremmo comunicare e molte altre cose. Anzi, si può dire che il modo in cui ci vestiremmo per incontrare il nostro ex spiega come affrontiamo le sfide e i momenti critici della nostra vita.

Prova a fare questo test per conoscere te stessa un po’ più a fondo.

Test della Personalità: cosa metteresti per incontrare il tuo ex?

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere l’outfit che preferiresti indossare per l’occasione senza pensare cosa ti starebbe meglio. Cerca solo di scegliere sulla base dell’istinto, quindi leggi il profilo corrispondente a ogni scelta.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – La maglia verde acqua con le spalle scoperte

Questa casacca può essere tranquillamente considerata la più sexy tra quelle che abbiamo proposto in questo test. Le aperture sulle spalle e la generosa scollatura lasciano intravedere abbastanza pelle da attirare l’attenzione di chi ti osserverà.

Se hai scelto questa casacca significa che sai benissimo che la tua sensualità è un’arma e un grande vantaggio nella costruzione delle tue relazioni interpersonali.

Questo significa che non hai intenzione di rinunciare a questo vantaggio nemmeno quando si tratta di incontrare il tuo ex per l’ultima volta.

La tua scelta indica che sei una persona decisa, forte e a volte vendicativa. Insomma, non è mai consigliabile farti arrabbiare!

2 – La maglia bianca con le spalle a palloncino

Il bianco è da sempre il colore della purezza e dell’innocenza. Le maniche a palloncino e la scollatura molto casta contribuiscono a fare di questo modello un perfetto esempio di eleganza casual e giovanile.

Se hai scelto questa maglia significa che sei una persona trasparente, che si mostra esattamente per come è, senza fingere mai di essere qualcosa di diverso.

La tua purezza e la tua onestà sono anche una corazza contro le altre persone. Ti mostri sempre convinta delle tue idee e forte nei tuoi principi, facendo capire molto chiaramente che non sei disposta a cambiare per gli altri.

Sei una persona onesta, decisa, gentile e che crede in tutti i valori positivi della vita.

3 – Maglia a righe dai colori neutri

Questa maglia è l’unica che presenta una fantasia e una combinazione di colori. La combinazione di colori neutri rende questa maglia raffinata ed estremamente elegante al tempo stesso, anche molto adulta.

Se hai scelto questa maglia significa che sei una persona molto matura e consapevole delle sue azioni. Non agisci mai per istinto, al contrario, sei una persona che preferisce sempre la ragione e la calma alle decisioni prese senza riflettere.

Le caratteristiche principali della tua personalità sono l’essere forte, ordinata, precisa e decisa. Dai sempre l’impressione di sapere perfettamente quello che fai e quello che vuoi ottenere e ti piace mostrarlo a tutti. Con te non si scherza, ed è proprio questo che ti piacerebbe far capire al tuo ex se lo dovessi incontrare un’ultima volta.

4 – Maglia azzurra con ruches sulle spalle

L’azzurro chiaro può essere sicuramente considerato un colore baby, cioè un colore pastello che si utilizza spesso per i corredini dei neonati. I colori di questo tipo sono molto amati proprio perché richiamano all’innocenza e alla dolcezza dell’infanzia.

Se hai scelto questo colore, o magari lo indossi spesso, sei una persona estremamente mite e dolce, che non ama i contrasti e i litigi.

Chi ti conosce bene tende anche a pensare che a volte sei ancora un po’ bambina. Preferisci risolvere tutte le controversie nella maniera più pacifica possibile oppure reciti spesso la parte dell’ingenua o della vittima della situazione per ottenere l’aiuto e il sostegno delle persone che ti circondano.

Le caratteristiche principali della tua personalità sono l’intelligenza, la sensibilità e la capacità di comprendere perfettamente quali sono i punti deboli degli altri.