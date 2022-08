Sei un pirata: su quale di queste quattro navi decidi di imbarcarti?

Arr, dateci quella cassa di rum. Ehm, scusate, abbiamo esagerato? Il test del pirata presuppone che tu sia… beh, un pirata! Ti va di calarti in questa fantasia insieme a noi?

Va bene, va bene, lo sappiamo: i pirati non sono solo eroi romantici ma anche criminali (ed anche piuttosto cattivi).

Questo non toglie che, da Capitan Uncino in poi, ci siano numerose rappresentazioni di pirati che ci hanno veramente fatto battere il cuore.

Dai, dì la verità: veramente non hai mai sognato di solcare i Sette Mari, con una sciabola in mano, mentre la Jolly Roger sventola al vento?

Bene, anche se non lo hai mai sognato, il test della personalità di oggi ti chiede di immedesimarti nel personaggio. Credi di essere pronta?

Test del pirata: scegli la tua nave e scopri chi sei

Per il test della personalità di oggi, abbiamo deciso di farti calare nei panni di un vero e proprio pirata.

Immagina di essere pronta ad imbarcarti su una nave, per terrorizzare il mondo con le tue imprese, assaltare navi nemiche e mettere da parte un favoloso bottino.

Di certo, prima di imbarcarti, dovrai scegliere la nave giusta… non trovi?

Qui sopra ti proponiamo quattro opzioni: scegli la tua e scopri chi sei veramente!

minacciosa, dalle vele nere : diciamoci la verità. La tua scelta della barca ci dice tantissimo sulla persona che sei, soprattutto in relazione agli altri!

Dopotutto, le barche c’entrano qualcosa anche nel test della buona amica: lo hai mai provato, per scoprire se sei o meno un’amica preziosa?

Il test del pirata ci svela che tu sei una persona fiera, combattiva, che non ha paura di dire le cose come stanno o di rendere noto chi sei.

Questo vuol dire che sei una persona che ha generalmente una cerchia di amici piuttosto stretta ma che difendi a spada tratta chiunque provi a fare loro del male!

Sei leale, letale e non hai veramente paura di niente. Wow!

Sei qui per vivere al massimo, per fare scelte coraggiose e, soprattutto, per fare veramente quello che vuoi!

Ecco perché nel test del pirata hai scelto questo vascello, che dice chiaramente a tutti che tu sei in mare per combinare guai!

Sei una persona che prima agisce e poi pensa. Questo, ovviamente, fa di te una persona entusiasta ed entusiasmante che, a volte, si scotta anche quando non ce ne sarebbe bisogno.

Sì, certo: sei una persona che ha degli obiettivi e che cerca anche di farli avverare ma non ti concentri principalmente (o solo) su di te e su quello che devi fare.

Sei una persona che mette al primo posto, sempre, il divertimento!

Per te l’importante è fare tutto quello che vuoi: rincorrere navi sulla spuma delle onde o semplicemente goderti del meritato relax… subito dopo una giornata di meritato relax.

Sei una persona calma, felice, soddisfatta. Di certo potrebbe servirti un poco di disciplina in più ma ehi… noi non siamo mica i tuoi genitori!

Alzi la tua Jolly Roger e ti lanci all’arrembaggio! Nella vita di tutti i giorni tu sei così… o quasi. Non vogliamo dire che sei ipocrita o manipolatrice (a meno che tu non sia nella classifica dei segni zodiacali più manipolatori dell’oroscopo, certo).

Quello che intendiamo è che sei una persona che studia i suoi avversari e le persone che la circondano e cerchi sempre di capire qual è la mossa migliore da fare in anticipo.

Non ti fai mai prendere di sprovvista mentre, al contrario, prendi di sprovvista tutti gli altri!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.