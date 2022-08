Il Principe William fischiato di nuovo: la monarchia cadrà dopo Elisabetta?

Il Principe William è stato fischiato di nuovo. Chi lo ha fatto, perché ma soprattutto quali saranno le conseguenze per la monarchia inglese sul breve e sul lungo periodo.

Anche se la Famiglia Reale d’Inghilterra è senza dubbio la più amata e più famosa del mondo, di tanto in tanto deve fronteggiare delle gravi crisi di immagine.

Come il mondo intero ha potuto constatare, negli ultimi anni i problemi di immagine della monarchia si sono moltiplicati in maniera impressionante.

Il colpo più grave è stato dato sicuramente dallo scandalo sessuale in cui il Principe Andrea è stato coinvolto. Accusato di sfruttamento della prostituzione e di aver avuto rapporti sessuali con una ragazza minorenne, Andrea è stato completamente escluso dalla vita pubblica e privato di tutti i suoi titoli.

Oltre a questo non si può dimenticare la critica continua da parte di Harry e Meghan alla Royal Family. Dalla loro nuova casa negli Stati Uniti i Duchi di Sussex hanno continuato a fare accuse pesantissime alla Royal Family, non ultima quella di aver avuto comportamenti razzisti nei confronti di Archie prima ancora che il bambino venisse al mondo.

Fortunatamente il Principe Carlo e il Principe William si sono sempre comportati in maniera impeccabile e, almeno loro, non hanno dato grattacapi alla Regina. Nonostante tutto l’impegno di questi mesi, però, William è stato fischiato e contestato più volte dal pubblico inglese.

Perché il Principe William viene fischiato e cosa significa questo per la monarchia?

Il Principe William è sempre stato uno dei membri della famiglia reale più legati in assoluto alle manifestazioni sportive. William infatti è Presidente dell’associazione inglese che in Italia chiameremmo Federcalcio.

Proprio in occasione di una manifestazione sportiva il Principe venne fischiato all’interno di uno stadio dai tifosi del Liverpool mentre teneva un lungo discorso. Anche se la prima impressione fu drammatica, in realtà i tifosi non contestavano William: stavano portando avanti delle “proteste tradizionali” contro la monarchia e il governo in generale.

I sostenitori del Liverpool infatti non avevano mai perdonato le istituzioni per un gravissimo incidente avvenuto nel 1989 in cui persero la vita molti tifosi a causa del crollo delle gradinate di uno stadio mentre erano gremite di persone.

Le contestazioni più recenti a cui William ha dovuto far fronte però risalgono a pochissimi giorni fa.

La notizia è rimbalzata sui social e sui magazine inglesi: mentre andava in onda il discorso di William per celebrare la vittoria dell’Inghilterra sulla Germania, in un pub di Sheffield la folla ha cominciato a fischiare e a rumoreggiare.

Anche in questo caso però i cronisti inglesi hanno puntualizzato che non si tratta di un attacco a William, quanto piuttosto di un attacco a tutto il governo inglese e a tutto ciò che la Monarchia rappresenta.

Secondo i giornalisti del Regno Unito infatti il popolo non odia Carlo, William o Kate e, al contrario, ama moltissimo la Regina Elisabetta.

Dalla Brexit in poi, però, il popolo inglese sta attraversando un momento difficilissimo della sua storia. L’economia è stata messa in ginocchio sia dalla Brexit (che il governo non ha saputo come gestire) sia dalla pandemia di Coronavirus (che il Primo Ministro Boris Johnson ha continuato a negare per molto tempo, rifiutandosi di proteggere i cittadini con un lockdown severo).

Mentre i cittadini soffrono e si impoveriscono, i nobili dell’aristocrazia e soprattutto i membri della Famiglia Reale sembrano aver mantenuto tutta la loro ricchezza e i loro privilegi.

Qualcosa di simile sta avvenendo in molti altri Paesi del Mondo. Il tour nei Caraibi di William e Kate è stato molto difficile e ha dovuto superare moltissime contestazioni da parte della popolazione locale. Inoltre, sempre più paesi del mondo come Barbados stanno decidendo di diventare Repubbliche e di non riconoscere più la Regina d’Inghilterra come Capo di Stato: Rihanna ha vinto su Elisabetta distruggendo il suo sogno di mantenere ancora in vita l’Impero.

È proprio questo che il popolo non riesce più a tollerare. William ha il difficilissimo compito di ereditare la monarchia dalle mani di suo padre e di trasferirla nel mondo post pandemia mantenendola intatta. Riuscirà in questo compito difficilissimo oppure la Royal Family è destinata a finire con la morte della Regina?