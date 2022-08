Giorgia Surina si fa notare con silenziosa eleganza e semplicità. Copiamola!

Dai tempi di Mtv dove era la vj protagonista dal 1999 al 2004 con Marco Maccarini di Trl, è passato molto tempo ma lei, esternamente, non è cambiata poi molto. Ad aver attirato la nostra attenzione è stato l’abito lungo plissettato che ha indossato in una piscina (vuota). Scopriamolo!

Giorgia Surina oggi fa l’attrice ma nei post della sua pagina Instagram traspare un animo sempre giovane e sbarazzino.

Le pose artistiche ci sono tutte (prendiamo nota per copiare anche quelle) e sembra stia danzando davanti alla macchina fotografica. L’effetto del movimento è enfatizzato dal vestito lungo firmato Souvenir, con colori caldi e freddi miscelati. Proviamoci anche noi.

Come essere eleganti in modo facile e delicato in stile Giorgia Surina

Se si reputa troppo impegnativo un abito plissettato allora si potrà certamente partire con una gonna lunga.

L’idea di Marina Rinaldi consiste in una gonna plissé realizzata in crêpe envers di satin lucido ed è disponibile in tre varianti di colore: azzurro, lilla e beige chiaro. Costa 84 euro al posto degli iniziali 169 euro.

L’abito bustier di Patrizia Pepe in glicine ha spalline sottilissime che decorano la schiena, cinturino in vita con piume e gonna scivolata over. Con un sandalo nero ed una borsa a tracolla si otterrà l’outfit perfetto per un nuovo post. Se si sceglie di indossarlo durante il giorno starà bene una borsa casual in jeans come quelle dell’ultima collezione di Stella McCartney. Il prezzo è di 398 euro.

Il modello corto accollato in raso plissé di Asos Design (40,99 euro) è super chic e senza alcun dubbio sarà la scelta azzeccata per la prossima serata danzante.

Il vestito nero e lungo plissettato di Zara combinato con volant sulla chiusura al collo e nella zona del seno per creare sia volume che la giusta copertura è il capo chic che ci manca (55,95 euro sul sito ufficiale). Ottimo il cut out sui fianchi che slancia. Per le più alte sarà sufficiente abbinare una ciabattina flat (stupende quelle di Bottega Veneta o le iconiche Hermes) mentre per le altre di consiglia di n sandalo dalla punta quadrata che crei un interessante contrasto con le forme morbide dell’abito.

Un altro colore che dona alle more come Giorgia è il bianco, scelto da Andrea Delogu per l’appuntamento musicale su Rai 2. Quello che invece sta bene a tutte noi è un vestito che ci faccia sentire a nostro agio e per questo non c’è prezzo.

Silvia Zanchi