Se hai gli occhi all’ingiù, questa è la tecnica top per un trucco occhi anni 60

Il trucco occhi anni 60 è tornato di gran moda: se hai gli occhi all’ingiù non sei costretta a rinunciare a questo make up!

Una volta lo portavano dive immortali come Mina, ma anche Marilyn Monroe e tante altre stelle del cinema. Oggi le ragazze di tutte le età lo hanno riscoperto, quindi vale assolutamente la pena provarlo!

Il cosiddetto “make up anni 60” in realtà è un trucco occhi chiamato cut crease. Si caratterizza per una linea molto netta che percorre la piega della palpebra mobile e che in genere viene realizzata con colori scuri.

Questo tipo di make up ha il vantaggio di far apparire gli occhi più grandi e molto più espressivi, perché sottolinea moltissimo lo sguardo grazie al forte contrasto tra i colori utilizzati.

Se, infatti, la linea che sottolinea la palpebra è piuttosto scura, la parte centrale della palpebra mobile viene truccata con colori molto chiari come il bianco, il pesca o il rosa.

Questo trucco può essere considerato un trucco occhi grafico, cioè con linee molto dritte, quasi disegnate a penna. Questo stile è perfetto per definire con grande precisione la forma che si intende dare al make up.

Il problema è che il trucco occhi grafico (che si realizza solitamente con eyeliner e matita occhi) non è semplice da eseguire sulle palpebre mature, cioè sulle palpebre che presentano piccole rughe e increspature.

Inoltre accentua l’andamento degli occhi all’ingiù, facendoli “abbassare” ulteriormente. Rinunciare a questo make up è allora l’unica scelta possibile? Assolutamente no!

Il trucco occhi anni 60 per occhi all’ingiù si fa così!

Il motivo per cui ci concentriamo su questo make up è che è un trucco occhi molto versatile, ottimo anche in estate. Non richiede infatti l’utilizzo di molto prodotto e soprattutto non è mai troppo scuro.

Nel cut crease make up classico la linea scura lungo la palpebra si congiunge con la linea della rima ciliare, cioè con la classica linea orizzontale di eyeliner o di matita che tracciamo lungo le ciglia.

Negli occhi all’ingiù però l’angolo esterno dell’occhio è sempre più in basso rispetto a quello interno e questo make up non farebbe altro che aumentare questo effetto che spesso è considerato sgradevole.

Il primo segreto per realizzare il trucco occhi anni 60 sugli occhi all’ingiù è quindi quello di non congiungere le due linee scure, lasciando qualche millimetro tra di esse.

L’idea è di realizzare quindi due codine separate, come accade per il double winged eyeliner.

Un altro segreto consiste nel tracciare le linee nere scure utilizzando ombretti e non eyeliner o matite.

In questo modo sarà molto più semplice sfumare il make up quel tanto che basterà a correggere o almeno a nascondere le piccole imperfezioni della forma dell’occhio.

Per ottenere un effetto pulito bisognerà applicare sempre uno strato di primer occhi (qui ti spieghiamo con quali prodotti sostituirlo) e utilizzare pennelli diversi per i diversi colori.

I pennelli ideali per realizzare questo trucco sono i pennelli angolati con cui normalmente si applica l’eyeliner e quelli dritti e in fibre naturali per sfumare.

Il modo giusto di procedere è utilizzando tre colori diversi: uno chiaro, uno scuro e uno di transizione.

Con il colore di transizione (cioè a metà tra quello chiaro e quello scuro) si traccerà la linea lungo la palpebra e lungo le ciglia.

Successivamente si sfumerà leggermente la linea appena tracciata utilizzando il pennello pulito, quindi si andrà a intensificare l’ombra nell’angolo esterno dell’occhio (ma solo leggermente, andando verso l’alto e non in orizzontale, per correggere la naturale “discesa” della forma dell’occhio).

Successivamente si applicherà un goccio di fondotinta (lo stesso utilizzato per la base viso) al centro della palpebra, per ripulire eventuali sbavature della sfumatura), quindi si procederà ad applicare l’ombretto chiaro con un applicatore di spugna e non con un pennellino a setole, in maniera da ottenere un risultato molto più preciso e definito.

Come saprà perfettamente chi ha gli occhi all’ingiù, è assolutamente sconsigliato applicare colore sotto le ciglia inferiori, perché questo tenderà a far “scendere” ulteriormente l’occhio verso il basso: esattamente l’effetto che si intende evitare.