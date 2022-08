Fai questo test per scoprire se sei tu la più emotiva della coppia

Il test dell’emotività nella coppia è qui per dirci chi, tra voi due, è la persona più emotiva nel vostro rapporto. Saperlo è importantissimo! Ecco perché.

Quante volte ti è capitato di iniziare quella che sembrava una normale discussione con il tuo partner… e finirla in lacrime?

Anzi, proviamo anche a farti la domanda contraria: quante volte il tuo partner ha terminato una discussione con te asciugandosi il naso e singhiozzando disperatamente?

Oggi abbiamo preparato un test della personalità per capire chi, tra voi due, è il più emotivo!

Test dell’emotività nella coppia: dicci cosa vedi nel quadro e scopri se sei tu

Oggi abbiamo deciso di scoprire chi è il più emotivo nella tua coppia.

Provare tante emozioni ed avere un range di sentimenti ampio e ben allenato è fantastico, ovviamente.

Vuol dire che sei una persona molto in contatto con la tua vita interiore e che hai tanto da dire e anche da dare al mondo.

Peccato che, quando sei troppo emotivo od emotiva, finisci per soffrire sempre veramente tanto. In una relazione, poi, essere troppo emotivi è veramente difficile: vuol dire che sei sempre tu quello che va in crisi prima dell’altro!

Il test dell’emotività nella coppia è qui per aiutarci a capire se sei tu la più emotiva o se, invece, è il tuo partner.

Guardate il quadro e diteci che cosa avete notato prima di tutto il resto al suo interno: pronti a scoprire chi è il vero emotivo?

hai visto la tenda con il cielo notturno : più che emotivo (anche se sicuramente lo sei), potremmo dire che sei una persona che si adombra spesso.

Non sei in grado di guardare al lato positivo della vita e, per questo motivo, ti capita di lasciarti prendere dallo sconforto.

Non urli e non tiri piatti però di certo sei sempre pronto a pensare in negativo, convinto che non ci sia soluzione ai problemi della vita.

Figuriamoci a quelli di coppia!

Il test dell’emotività nella coppia ci dice che sei una persona assolutamente gentile e tranquilla che, però, spesso nasconde i propri sentimenti negativi.

Questo può diventare un problema: fai attenzione!

Per te è stato naturale individuare immediatamente questa crepa come il primo elemento del quadro che ti abbiamo proposto oggi. Ma che cosa vuol dire nel test dell’emotività nella coppia?

Semplice: ci dispiace dirtelo ma sei proprio tu ad essere il più emotivo di tutti!

Una crepa simboleggia, generalmente, l’idea di sentirsi mancare la terra sotto ai piedi: sei preoccupatissima che questo possa succederti e sei sempre pronta a pensare al peggio.

Ecco perché, appena litighi con il tuo partner, finisci immediatamente per pensare che vi lascerete o che tutto andrà male. (Questo, ovviamente, a meno che tu non stia con uno dei segni zodiacali più manipolatori dell’oroscopo . In quel caso anche il tuo partner potrebbe metterci il “carico da undici”!).

Sei una persona che ha delle emozioni, certo, ma che non si fa governare da loro. Sei capace di calibrarti in ogni situazione (e, forse, non ti servirà provare il nostro test dell’equilibrio per capire se sei sbilanciata in questo momento della tua vita).

Di certo sei una persona calma, posata, sempre pronta a ragionare e che non si fa trasportare troppo dalle emozioni.

Quando sei arrabbiata ti prendi i tuoi tempi e non dici mai cose di cui, poi, potresti pentirti!

Insomma, di certo la tua “mancanza” di emotività ti mette in una posizione di vantaggio. Sei in grado di parlare chiaramente e di esprimere al meglio quello che senti, senza farti prendere dall’agitazione. Cerca di capire anche gli altri, però: inutile giudicarli dall’alto del tuo “talento”!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.