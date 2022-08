Cosa pensano davvero gli uomini di te? Fai questo test per scoprirlo

Con questo test scoprirai cosa pensano gli uomini di te, a prescindere da quello che dicono! Molto utile per evitare fregature!

Una delle cose che le donne sono costrette a imparare nel corso della loro vita è che spesso le persone non dicono quello che pensano. Questo è particolarmente vero quando si tratta di uomini!

Non stiamo dicendo che in generale gli uomini mentono, ma che spesso per far colpo sulle donne, soprattutto su quelle che li attraggono, sono disposti ad alterare la verità.

Ovviamente però le strategie maschili di seduzione cambiano a seconda della persona che si intende conquistare!

Per questo motivo è molto utile capire cosa pensano davvero gli uomini di te, come ti vedono e come ti considerano nel momento in cui ti conoscono e parlano con te per la prima volta.

Potrai scoprire quali sono le tecniche di seduzione che mettono in partica per conquistarti e le bugie che sono disposti a raccontare per conquistare la tua fiducia!

Test: cosa pensano gli uomini di te?

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare l’immagine e di scegliere uno degli elementi che la compongono. Puoi scegliere l’elemento che hai notato per primo oppure l’elemento che ti ha colpito di più. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – La donna di fronte

Se hai scelto la donna di fronte significa che gli uomini ti vedono come una donna affascinante e sensuale. Si rendono conto che sei una persona che sa quello che vuole e che sicuramente non si lascerà prendere in giro facilmente.

Se al primo approccio pensano sicuramente che tu abbia grande fascino e grande personalità, nel momento in cui cominciano a conoscerti meglio si rendono anche conto della grande forza di carattere con cui di approcci alle situazioni e alle altre persone.

La strategia che utilizzano più di frequente gli uomini per conquistarti è quella di mostrarsi a loro volta persone forti e in grado di tenerti testa. Cercheranno di essere estremamente brillanti e sicuri di sé, magari mentiranno un po’ sulla loro vita e sugli obiettivi che hanno raggiunto al fine di sentirsi alla tua altezza.

Quando pensi di aver trovato finalmente un uomo forte e deciso, aspetta! Fagli portare avanti la sua recita per un po’: vedrai che non riuscirà a fingere per molto e in breve tempo scoprirai tutte le sue piccole e grandi bugie.

2 – La donna di spalle

Se hai scelto la donna di spalle, sulla parte destra dell’immagine, significa che sei una persona piuttosto riservata, che difficilmente espone i propri sentimenti più intimi e i propri pensieri.

Probabilmente ti comporti così perché in passata sei stata ferita oppure perché la tua fiducia è stata tradita da persone che hanno approfittato del tuo buon carattere.

Sicuramente oggi dai pochissima confidenza alle persone che non conosci ed è molto difficile conquistare la tua fiducia.

Quando gli uomini che vogliono conquistarti si rendono conto di questo tuo carattere così timido e riservato sicuramente faranno di tutto per dimostrarsi degni della tua fiducia.

Potrebbero addirittura cercare di dimostrarsi gentili e timidi come sei tu per metterti a tuo agio e convincerti che non hai nulla da temere. Potrebbero addirittura tendere a imitare i tuoi atteggiamenti e potrebbero affermare di essere assolutamente d’accordo con te sul tenere le persone a distanza.

Una delle frasi tipiche che sentirai dagli uomini che fingono di essere agnelli quando invece non lo sono è “ti capisco, ma non sono come gli altri”. Quando qualcuno pronuncia questa frase, stai attenta tre volte di più perché, molto probabilmente, chi la pronuncia non è come gli altri, ma peggio!

3 – La testa di cavallo

La testa di cavallo si compone di molti elementi tra cui le figure della donna di spalle e della donna di fronte.

Il cavallo rappresenta simbolicamente un animale che nasce selvaggio e che deve essere domato per diventare obbediente e diventare utile a soddisfare le necessità del suo padrone.

Se hai scelto la testa di cavallo significa che gli uomini che ti incontrano per la prima volta oppure che stanno cominciando a conoscerti ti vedono come una persona complessa e spesso imprevedibile.

Molto probabilmente gli uomini che vogliono conquistarti si sentono un po’ intimiditi dalla tua personalità, che sembra sfuggire completamente al loro controllo.

Magari sei una persona molto istintiva, che giudica e che agisce d’impulso, ma puoi essere anche una persona dotata di moltissima fantasia e di creatività, con tante idee con cui è difficile stare al passo.

Quale che sia la particolarità del tuo carattere, il concetto è che per gli uomini sei un mistero sfuggente, che non possono comprendere e che quindi cercano di domare.

Le persone che cercheranno di conquistarti molto probabilmente fingeranno di avere i tuoi stessi interessi e di capirti perfettamente, anzi, di essere molto interessate a tutte le tue idee e alle tue iniziative.

Fingi di credere a tutto e continua la recita per qualche tempo: chi non è davvero interessato a te si stancherà molto presto e te ne libererai senza sforzo!