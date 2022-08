Questi sono i segni zodiacali che vanno meglio a scuola: tu sei tra loro?

Magari tu la scuola l’hai finita da un pezzo eppure la curiosità di sapere quali sono i segni zodiacali più bravi a scuola ti è rimasta lo stesso. Scopriamo la classifica insieme?

Lo sappiamo che la scuola, finalmente, è finita.

Letteralmente e in tutti i sensi: non solo siamo ad agosto ma c’è anche il fatto che, forse, la scuola l’hai finita da un bel pezzo!

Bene, sapevi che esiste una classifica dei cinque segni zodiacali che sono sempre stati i migliori tra i banchi di scuola?

Scopriamola insieme: potrebbe spiegarti molte cose sui tuoi anni a scuola!

I segni zodiacali più bravi a scuola: ecco la classifica dell’oroscopo

Dicci la verità: che media avevi a scuola (quando ci andavi, ovviamente)?

No, non dircelo.

Se sei nella classifica dei cinque segni zodiacali più bravi a scuola avrai sicuramente avuto tutti dieci!

Eh sì, invece di sbattere la testa sui libri, piangendo fino a notte fonda prima di recarti il giorno dopo a fare il compito in classe, sarebbe stato tutto più semplice se solo fossi nato nel periodo giusto!

Scopriamo chi sono questi segni che avevano tutti 10 e perché, soprattutto, per loro la scuola era semplicissima.

Ecco la classifica di oggi dell’oroscopo!

Toro: quinto posto

Per i nati sotto il segno del Toro la scuola era veramente una passeggiata: non vogliamo dire che adoravano andarci ma, sicuramente, rimpiangono i tempi in cui quello era il loro unico impegno!

Per i Toro, infatti, andare a scuola era veramente meraviglioso. L’organizzazione era (ed è ancora) il loro forte: non è un caso, infatti, che i Toro siano anche nella classifica dei segni zodiacali più precisi di tutto l’oroscopo!

Leone: quarto posto

Abituati a voler fare bella figura e pronti a cercare di stare sempre al centro dell’attenzione, i Leone sono persone che andavano benissimo a scuola!

Per loro, infatti, avere dei buoni voti era un modo per avere una validazione che hanno continuato a cercare sempre nella vita.

Com’era semplice andare a scuola, studiare per bene e prendere un 10!

Ecco che i Leone, grazie a pochissimo sforzo, si sentivano veramente apprezzati e benvoluti: meglio di così!

Capricorno: terzo posto

Per i nati sotto il segno del Capricorno è sempre stato importantissimo fare bene, poco importa che si trattasse di compiti a casa, compiti in classe o dei primi esami universitari.

I Capricorno, infatti, hanno un senso dell’impegno lavorativo molto alto e si preoccupano molto di “fare bene”.

Ecco perché hanno un meritato terzo posto (ma loro vorrebbero fosse il primo) nella classifica dei segni zodiacali più bravi a scuola!

I Capricorno si sono da sempre impegnati per fare bene e a scuola erano dei veri portenti. Studiando pochissimo erano sempre tra i primi della classe, inattaccabili e capaci di sfidare l’autorità dei professori tanto erano sicuri di sé, senza mai arrivare ad uno scontro diretto.

Ariete: secondo posto

Quale posto migliore se non la scuola per gli Ariete?

I nati sotto questo segno brillavano di vera luce propria tra le mura di ogni istituto scolastico. Gli Ariete hanno molto talenti che li rendevano e li rendono tra i cinque segni zodiacali più bravi a scuola.

Un Ariete, infatti, è bravissimo a mimetizzarsi e scomparire nella folla quando c’è bisogno di evitare gli sguardi infuriati di un professore; inoltre gli Ariete sono sempre pronti a dare una scusa plausibile per qualsiasi problema!

Ma il vero talento degli Ariete era quello di riuscire a studiare sempre con cura, sempre quando sapevano (con un sesto senso invidiabile) che sarebbero stati interrogati o che gli sarebbe stato richiesto qualcosa.

A scuola gli Ariete andavano benissimo perché sono persone organizzate, capaci di destreggiarsi in ogni situazione e senza nessun problema a mettersi in mostra!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più bravi a scuola

Ovviamente non potevamo non dare il primo posto della nostra classifica di oggi dell’oroscopo a tutti i nati sotto il segno della Vergine.

Eh sì, cara Vergine, sei proprio tu ad essere incoronata come la migliore tra i segni zodiacali più bravi a scuola!

Studenti provetti, con tutti voti altissimi e una capacità mnemonica e di esposizione veramente invidiabile, i nati sotto il segno della Vergine sono sempre andati fortissimo a scuola.

Si trovavano nel loro elemento e non riuscivano veramente a capire perché le altre persone avessero difficoltà o potessero addirittura essere bocciate.

Per una Vergine andare bene a scuola era assolutamente facile ma anche un vero e proprio requisito per essere una persona per bene. (Ehm, non è un caso che la Vergine sia anche nella classifica dell’oroscopo dei segni zodiacali più giudicanti.)

Insomma, chi è nato sotto questo segno ha fatto veramente faville a scuola e continua a farle anche sul posto di lavoro. Per la Vergine si tratta di qualcosa di talmente semplice che neanche avrebbe mai pensato potesse esistere una classifica di segni zodiacali che vanno bene a scuola!

