Test della Sicurezza | Quanto credi in te stessa e come puoi migliorare?

Con questo test della sicurezza scopriremo quanto è sicura e forte la tua personalità. Magari scoprirai una parte inaspettata di te!

Nella società attuale le persone sono sempre incoraggiate a mostrarsi molto sicure di sé. Mostrare segnali di indecisione o di debolezza viene spesso giudicato negativamente.

Anche se in linea generale questa può essere considerata una buona “palestra” per migliorare la propria capacità di mostrarsi forti e determinati in pubblico, non è sempre una buona idea.

Il motivo è che si potrebbe essere spinti a fingere una sicurezza che in realtà non possediamo. Nascondere i propri punti deboli, arrivando addirittura a fingere che non esistano non fa bene alla nostra psiche, anche se potrebbero giovare alla nostra immagine pubblica.

Per questo motivo ti invitiamo invece a prendere coscienza del tuo reale livello di sicurezza e di accettare di essere fatta in un determinato modo. Non c’è assolutamente nulla di sbagliato in questo!

Test della Sicurezza

Per fare questo test ti chiediamo semplicemente di scegliere una delle immagini che ti proponiamo e di leggere il profilo corrispondente. Perché il test sia davvero efficace ti consigliamo di scegliere per istinto e senza ragionare troppo!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – La tazzina da tè

Questo tipo di tazzine da tè è davvero molto tradizionale. Si tratta del tipo di tazzine utilizzate normalmente negli eventi particolari (è il classico “servizio buono” che tiriamo fuori solo di tanto in tanto) oppure è la classica “tazzina della nonna”. È anche la tipica “tazzina da Regina Elisabetta”, che sicuramente non beve il suo tè nelle tazze dell’Ikea!

Questo tipo di tazzina è fatta di porcellana finissima e ornata in maniera molto raffinata, anche utilizzando materiali molto preziosi come l’oro zecchino per ornare i bordi. Questo significa che trasmette un’idea di tradizione, ricchezza e raffinatezza.

Tutti sanno però che la porcellana è anche molto delicata e fragile. Se hai scelto questa tazzina significa che esattamente come la porcellana sei bellissima e fragile. La tua anima può andare facilmente in mille pezzi perché possiedi una grandissima sensibilità che viene facilmente ferita dai comportamenti altrui.

Questo significa che sei una persona sicura solo all’apparenza, perché fai in modo di apparire in questo modo. In realtà sei una persona piuttosto insicura, che si affida fin troppo al giudizio degli altri. Non ne hai bisogno! Cerca di costruire un’immagine esterna che rispecchi davvero come sei dentro!

2 – Il diario personale

Nel diario personale (quello che una volta chiamavamo “diario segreto” annotiamo tutti gli avvenimenti importanti della nostra vita, quelli che per noi hanno un significato particolare o che ci hanno cambiato in qualche modo.

Se hai scelto questo oggetto significa che sei una persona che riflette moltissimo su chi è, sulle scelte che fa e sugli avvenimenti che affronta.

Questa continua riflessione ti ha trasformata in una persona estremamente sicura di sé, che sa perfettamente cosa fa e perché lo fa, che non cambia facilmente idea e che ha costruito pazientemente la sua personalità.

A volte però finisci per riflettere troppo sulle cose di poca importanza e, per questo motivo, a volte la tua sicurezza di carattere viene minata perché diventi terribilmente insicura su alcune cose, fino a non riuscire più a prendere una decisione e a rimanere bloccata. Va bene riflettere sulle cose, ma non esagerare!

3 – L’anello di diamante

L’anello d’oro con diamante è un oggetto preziosissimo che rappresenta un impegno importante, un legame per tutta la vita o un evento di grande importanza nella storia personale di qualcuno.

L’oro è uno dei metalli più nobili in assoluto, che attraversa secoli e millenni rimanendo assolutamente intatto. Anche il diamante è una delle pietre più preziose in assoluto. Il motivo è che impiega lunghissimo tempo per formarsi nel cuore della terra ma è anche estremamente difficile da lavorare.

Se hai scelto questo oggetto significa che sei una persona molto sicura delle proprie convinzioni, che si impegna sempre anima e corpo in tutto quello che fa e che difficilmente cambia idea. Ti piacciono i progetti a lungo termine ma anche le persone che sono in grado di portarli a termine. E se c’è una cosa che odi sono le persone che cambiano rapidamente idea.

4 – Il Gelato

Il gelato è un dolce amato da grandi e piccini, può essere consumato nelle occasioni più informali, come una semplice passeggiata con le amiche, oppure durante un pranzo importante come quello di un matrimonio, sotto forma di sorbetto.

Anche se il gelato ha un posto così saldo e sicuro nei nostri cuori è anche un dolce che tende a sciogliersi rapidamente e a perdere facilmente la propria forma.

Se hai scelto questa immagine significa che sei una persona molto dolce, allegra ed estroversa. Ti piace la compagnia e tutte le occasioni che ti permettono di condividere tempo ed esperienze con la gente che ti piace.

Questo dedicarti sempre a ciò che accade fuori di te e poco a ciò che accade nella tua mente ti ha trasformata in una persona dal carattere poco deciso: tendi a cambiare idea molto facilmente perché vieni spesso condizionata da ciò che pensano o da ciò che fanno le persone intorno a te. Hai una personalità definita, ma la ridefinisci in continuazione, cambiandola un po’ a seconda delle persone che ti circondano e della situazione in cui sei. Forse è il caso di avere un po’ di fiducia in più nelle tue idee!