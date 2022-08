Test: Qual’ é la tua più grande debolezza quando ti innamori?

Qual è la tua più grande debolezza quando ti innamori? Questo test fa luce sul tuo comportamento da innamorato.

Quando ci innamoriamo cambiamo in qualche modo. Ci sono persone che spariscono e si dedicano totalmente all’amore, altre che diventano possessive, altre che non parlano d’altro che della persona amata, e poi ci sono quelli con la testa tra le nuvole … gli innamorati si riconoscono sempre. Quando siamo innamorati abbassiamo le nostre difese e siamo più vulnerabili, è così che si manifestano le nostre maggiori debolezze. Conosci gia le tue?

Questo velocissimo test ti rivelerà come sei quando ti innamori di qualcuno, come cambi, qual é il tuo punto debole, il tuo volto senza veli che solo chi ti ruba il cuore può vedere. Pronto a scoprirlo? Scopri anche quanto sei soddisfatto della tua vita attuale.

Test: dimmi cosa e di e ti rivelerò la tua più grande debolezza in amore

Il test di oggi tirerà fuori le tue più grandi debolezze da innamorato. Fare il test è molto semplice. Osserva l’immagine e chiudi gli occhi. Cosa ricordi? Quello che ti è rimasto impresso a prima vista è l’elemento che si è agganciato al tuo inconscio e racconta chi sei nel profondo.

Soluzione del test

Ecco cosa rivela di te se hai visto prima:

Una coppia sulla spiaggia

Se hai notato un paesaggio di mare con una coppia di amanti sulla riva significa che l’amore occupa un posto molto importante per te. La tua metà è una persona che ami e della quale ti prendi cura con amore e devozione. Ti fidi di lei che diventa il centro della tua vita. La debolezza che tiri fuori da innamorato riguarda la tua fragilità dettata dalle tue lacune affettive. Nella tua infanzia non hai ricevuto le attenzioni che dovrebbe ricevere un bambino quindi riversi tutto sul partner. Rischi di cadere nella morsa della dipendenza affettiva.

Il volto nascosto nel paesaggio

Se hai visto un paesaggio i cui elementi si sono fusi mostrandoti un volto significa che la tua debolezza è la paura. Diventi inerme di fronte all’amore, hai collezionato così tante delusioni che temi di attirare a te solo partner sbagliati e temi che soffrirai di nuovo. Il tuo cuore spezzato non è guarito, preferisci scappare piuttosto che metterti in gioco e vedere cosa ti aspetta. Tieni sempre le distanze e non ti apri. La persona che ti è accanto non riesce a rassicurarti. Scappare dall’amore non serve, bisogna affrontarlo e viverlo, è l’unico modo per capire se è un vero amore.