Test della calma: se stai cercando la tua, puoi trovarla qui

Adesso basta, è ora di fare il test della calma! Smetti di correre di qua e di là, alla ricerca del tuo posto sicuro: ti diciamo noi qual è!

Quanto sei calma o sei in grado di calmarti da uno a dieci?

Se la domanda ti ha già fatto uscire il fumo dalle orecchie, non abbiamo neanche bisogno di farti fare il nostro test della personalità di oggi.

Sei veramente una persona “fumantina” che difficilmente può trovare la calma nella sua giornata! Se, invece, non hai ancora iniziato ad urlare e ad arrabbiarti, allora questo è il test che fa per te: lo proviamo insieme?

Test della calma: guarda l’immagine e scopri dove trovare la tua

Cosa fai quando sei arrabbiata e devi calmarti?

Le risposte a questa domanda possono variare da “un respiro profondo” a “vado in palestra e prendo a pugni un sacco per allenamenti”.

Qualunque sia la tua (e dovunque si collochi), finché non rechi danno ad altre persone, ti possiamo dire che è valida. L’importante, quando ci si arrabbia, è riuscire a trovare un modo per sfogare i propri sentimenti e poter tornare a pensare lucidamente.

Arrabbiarsi è un processo su cui abbiamo poco controllo, soprattutto se non ci ragioniamo sopra. Per questo motivo, quindi, abbiamo pensato di proporti il test della calma!

Dovrai solo dirci che cosa attira di più la tua attenzione in questa dipinto, un’opera del pittore Paul David Bond Pesqueira.

La tua risposta ci dirà dove e come puoi trovare la tua calma: altro che il test della rabbia che puoi trovare cliccando qui!

hai visto una conchiglia vuota : un guscio vuoto, abbandonato sul lato sinistro del davanzale della finestra ti è parso immediatamente un elemento importantissimo.

Ecco perché, quindi, nel test della calma noi possiamo dirti senza paura che, quando perdi la pazienza, puoi trovare la tua tranquillità nelle tue radici.

Genitori, figure paterne o materne, la famiglia che ti sei costruita o gli amici che hanno sostituito le persone che ti hanno deluso nella vita: poco importa chi siano queste figure!

La tua pace e la tua calma tu la trovi solo parlando con una persona che ti conosce bene, che ti ama e che ti ha visto crescere e cambiare. Solo in questa maniera riesci a tornare in te!

Sei una persona che non si arrabbia facilmente ma che, quando lo fa, ha bisogno di tanto tempo e spazio per recuperare la sua tranquillità.

Ecco perché i grandi spazi naturali, aperti, senza ombra di nessuno intorno a te, fanno esattamente al caso tuo!

Il test della calma ci dice che, quando vuoi prenderti un momento per calmarti, dovresti sempre trovare lo spazio vicino dove il tuo sguardo può vagare nella natura.

L’oro e la forma ti hanno “catturato”: cosa vuol dire, quindi, nel test della calma?

Semplicemente che tu, per trovare la calma, hai bisogno dell’aiuto di una persona speciale. Non saremo di certo noi a dirti di chi si tratta: potrebbe trattarsi di un fidanzato, di una cara amica, di un tuo parente oppure di un collega di lavoro, che ti conosce quel tanto che serve per farti capire quando sbagli e perché.

Insomma, il test della calma ci dice che hai una persona speciale che ti può sempre aiutare a calmarti e ti dovresti rivolgere a lei prima di fare qualche sciocchezza.

Non sarebbe ora, però, di imparare a calmarti da sola?

Tu hai notato immediatamente le nuvole, prima di qualsiasi altra cosa!

Diciamo che, sicuramente, sei una persona che non si calma facilmente e che si arrabbia per qualsiasi cosa. Sei facile allo scoppio ma, poi, ti ci vuole poco per tornare tranquilla!

Il test della calma ci dice che… beh, che in realtà dovresti fare il test della sicurezza in noi stesse. Lo trovi cliccando qui e ti dirà come fare a migliorare e a credere in più in te stessa!

Scherzi a parte: puoi trovare la tua calma solo davanti ad uno specchio. Sei una persona che ha bisogno di confrontarsi con sé stessa per imparare a gestire meglio i suoi sfoghi troppo “spumeggianti” e capire che gli altri non devono per forza avere sempre a che fare con il lato peggiore di te! Solo tu puoi calmarti: sfrutta il tuo potere!