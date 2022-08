I segni zodiacali che sembrano timidi (fai attenzione: sembrano!)

Hai mai conosciuto uno dei segni zodiacali che sembrano timidi? Quando ti capita, sicuramente, te ne rendi conto: ecco chi sono!

Ci sono persone che, nella vita, si fregiano di apparire come timide, impacciate e assolutamente quiete e silenziose.

Alcuni di loro, in realtà, sono proprio così; altri, invece, sembrano solo timidi. Nella realtà, non lo sono affatto!

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti chi sono i nati sotto i segni zodiacali che sembrano assolutamente quieti mentre, in realtà, sono veramente ingestibili.

Ci sei anche tu tra loro?

I segni zodiacali che sembrano timidi: ecco la classifica dell’oroscopo

Quante volte ti è capitato di conoscere una persona e di pensare che fosse estremamente timida?

Magari, quando te l’hanno presentata, la persona in questione non parlava oppure, semplicemente, si comportava in maniera estremamente quieta.

Tanto quieta, forse, che non ti ricordavi neanche di averla conosciuta o che, invece, ti ha fatto un’impressione pessima, quasi noiosa.

Dopo poco tempo, però, può capitare di rimanere completamente stupiti. Quella persona che sembrava tanto timida non lo è assolutamente, anzi. Meglio non sfidarla!

Che ne dici: scopriamo insieme chi sono i cinque segni zodiacali che sembrano timidi… ma non lo sono per niente?

Pesci: quinto posto

I nati sotto il segno dei Pesci sono persone assolutamente timide… almeno di primo acchito!

Quando conoscete un Pesci, infatti, venite subito sorpresi dalla loro grazia, dal loro modo di fare elegante e posato.

Sembrano timidi per default, come se fossero tutti pensati alla stessa maniera. Peccato che i Pesci non siano timidi per niente e che possano fare veramente di tutto, senza vergognarsi praticamente di nulla. Quando vi capiterà di scoprirlo, sappiate che lo shock nel vedere una persona tanto elegante… diventare improvvisamente particolarmente diretta e pronta a divertirsi!

Cancro: quarto posto

I Cancro, almeno alla prima impressione, possono essere considerati veramente timidi. Sono nervosi, impacciati, straparlano: insomma, tutti i segnali di qualcuno che sembra estremamente sotto pressione.

La realtà? I Cancro sono sempre così: straparlano, sono nervosi e molto spesso sono impacciati. Quello che ancora non sapete è che i Cancro sono sempre così (e proprio per questo sono nella nostra classifica dei segni zodiacali più manipolatori di tutto l’oroscopo). Lo fanno perché vi stanno in qualche maniera “testando”: i Cancro sono persone estremamente poco timide. Aspettate di conoscerli bene per rendervene conto!

Ariete: terzo posto

Che i nati sotto il segno dell’Ariete possano sembrare persone timide è praticamente un dato di fatto.

Gli Ariete, infatti, spesso non parlano con nessuno oppure, quando lo fanno, sembrano sempre muoversi perché hanno un qualche obiettivo dietro.

La realtà è che i nati sotto questo segno faticano molto a far vedere la loro vera natura e non si fidano quasi mai delle altre persone.

Ecco perché non scoprirete subito che gli Ariete sono tutto meno che timidi! Basteranno un paio di serate insieme, però, per rendervi conto che il vostro amico dell’Ariete è in realtà una bomba sempre pronta ad esplodere!

Capricorno: secondo posto

Come? I Capricorno, così seri e compassati, orientati verso il successo e lavoratori instancabili sarebbero nella classifica dei segni zodiacali che sembrano timidi?

La risposta, ovviamente, è sì.

I Capricorno sono persone che tendono ad essere estremamente silenziose. Non parlano, hanno sempre il capo chino sul loro computer o sul loro cellulare, lavorano duramente e non si lasciano andare ad una battutina o ad un commento simpatico neanche per sbaglio.

Timidi? Assolutamente no: quando sono a loro agio i Capricorno sono generalmente i re e le regine della festa. In piedi sui tavoli, possono ballare, spingervi a fare cose che non avreste immaginato mai di poter fare, cantando a squarciagola e spronando tutti a fare… tutto!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che sembrano timidi

Ebbene sì, cari amici della Vergine, ci siete voi in cima alla classifica dei segni zodiacali che sembrano timidi (ma non lo sono per davvero).

La Vergine è un segno che tiene veramente per sé tutte le sue stranezze e le sue mosse più estroverse. (Non è un caso, infatti, che la Vergine non sia nella classifica dei segni zodiacali più estroversi di tutto l’oroscopo).

I nati sotto questo segno sono persone che decidono di far vedere la loro vera natura a poche, selezionatissime, persone.

Certo, per quanto siano in grado di programmare e pianificare, i nati sotto il segno della Vergine non possono di certo impedire alle altre persone di vederli quando decidono di scatenarsi.

Ecco, quindi, che tutti potete osservare, per sbaglio, una Vergine dare il meglio di sé: vi sembrerà subito chiaro che non sono timidi proprio per niente!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.