Questi segni si lasceranno ad Agosto, la fine è vicina

3 segni stanno per assistere all’epilogo della loro storia d’amore. Vivevano relazioni instabili ora sperimenteranno la rottura definitiva.

“L’amore è bello finché dura” recita un proverbio. Per i segni della classifica di oggi l’amore porterà dolore e sofferenza e in qualche modo anche una sensazione di liberazione. Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da turbolenze, litigi, lotte che non hanno portato a nuovi punti d’incontro.

Litigare a volte serve a riavvicinare, a spingere la coppia a trovare le proprie ragioni per continuare il loro progetto di vita insieme. Altre volte le relazioni turbolente diventano esasperanti fino a spingere la coppia ad una separazione definitiva. Questo è il caso dei segni della classifica di oggi che dopo le vacanze estive prenderanno direzioni diverse.

Questi segni si lasceranno ad Agosto

Secondo gli astrologi tre segni rischiano di mettere fine alla loro relazione nei prossimi giorni. Conflitti datati o nati inaspettatamente provocheranno una rottura dolorosa quanto definitiva. Entro la fine di Agosto per loro non ci sarà sarà più possibilità di recuperare.

Ecco i tre segni dello zodiaco che dovranno prepararsi a vivere la fine dell’estate da single:

Scorpione

Lo Scorpione è tra i segni che sperimenterà una grossa delusione sentimentale ad Agosto. Particolarmente lunatico e critico, tenderà ad essere un compagno petulante anche durante le vacanze estive, il che farà perdere la pazienza al partner. Il suo malessere si deve alla sua insoddisfazione di coppia, sente che gli manca qualcosa e che al suo fianco non c’è la persona giusta per lui. Questo sfocia in parole offensive carenze di affetto e chiusura emotiva. Darà la colpa di tutto al partner e lo farà sentire ingrato.

Vergine

Ad Agosto cambieranno molte cose per il segno della Vergine. La Vergine dirà di sentirsi trascurato e darà al partner la colpa di non saper dare valore ai suoi valori. Per alcuni giorni questo segno resterà in un suo bozzolo e analizzerà tutti i dubbi che lo assalgono. Alla fine deciderà che è tempo di mettere fine alla relazione stufo delle tensioni. Questa volta la Vergine a differenza delle altre, deciderà di non riconsiderare la sua decisione.

Acquario

L’ultimo posto della classifica dei segni che si lasceranno ad Agosto spetta all’Acquario. Questo segno aveva molte aspettative sul partner, convinto di vivere un rapporto magico insieme alla sua metà. Purtroppo si è reso conto di aver idealizzato il rapporto e dopo aver giustificato una situazione ogni giorno più esasperante finalmente è giunto il momento di accettare l’amara verità che il carattere del partner non è compatibile con il proprio. L’Acquario arriverà al punto di mettere il partner alla prova definitiva sapendo già che sarà l’occasione per chiudere in maniera definitiva.