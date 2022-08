Test dell’equilibrio: quanto è sbilanciata la tua vita?

No, tranquillo: il test dell’equilibrio non ti chiede mica di fare il funambolo! Vogliamo solo sapere quanto e se è sbilanciata la tua vita. Ecco come faremo!

Tutti, prima o poi, ci troviamo a passare dei momenti di vero e proprio squilibrio nella vita.

Magari non è colpa nostra ma semplicemente delle circostanze e di tutto quello che succede nella nostra vita o, magari, è semplicemente la conseguenza di alcune nostre azioni.

Insomma, poco importa quale sia il motivo: quando sei “sbilanciata” è difficile pensare lucidamente e fare scelte importanti, non trovi? Il test di oggi ci aiuta a capire come stai in questo momento: ecco come faremo!

Test dell’equilibrio: dicci cosa vedi nell’immagine e scopri quanto sei sbilanciata

Perdere l’equilibrio, almeno nella vita di tutti i giorni, non è mai troppo divertente.

Quando ti capita di perderlo per strada o sull’autobus, il rischio è di cadere e di farsi male. Chi vorrebbe una cosa del genere?

Nella vita, invece, a volte un poco di squilibrio può fare solo che bene: ti ricordi che non devi essere sempre precisa e perfetta ma che, a volte, può capitare anche di perdere la direzione e questo non è un male!

In ogni caso, oggi abbiamo pensato di proporti il test dell’equilibrio perché vogliamo sapere come stai. Il quadro qui sopra parla di equilibrio in senso lato: è un’opera dell’artista Bev Doolittle e nasconde molto di più di quello che sembra.

Che ne dici: ti va di provarlo insieme a noi e di scoprire, effettivamente, che sei in un periodo… un po’ squilibrato?

hai visto un uccello : questi animali sono spesso visti come dei veri e propri mediatori tra cielo e terra. Un uccello, infatti, è capace sia di librarsi in cielo, sia di camminare sulla terra, in mezzo ad altri animali e persone.

Ma cosa vuol dire vederne uno nel test dell’equilibrio? Sei equilibrata o meno?

La risposta è che… non lo sei. Anzi!

In questo momento sei come divisa tra due cose molto diverse: ti sembra di dover scegliere e di non sapere proprio come fare a fare la scelta giusta.

Sei in difficoltà: hai tanti sentimenti ed emozioni che vorresti poter esprimere ma non riesci a farlo nel modo giusto.

Forse dovresti provare il nostro test della mente che ci dice se la tua è più fantasiosa o analitica . In questa maniera avresti un punto di partenza per iniziare a capire perché ti senti così sbilanciata in questo momento e cosa dovresti fare per non esserlo più.

Ora che sai come stanno le cose, sta a te: pensi di aver voglia di compensare lo squilibrio nella tua vita?

Si tratta di un semplice paesaggio invernale, con neve e rocce. Cosa avresti dovuto vedere?

Non preoccuparti se non hai visto la figura di uccello “nascosta” proprio al centro dell’immagine: vuol dire che sei una persona estremamente equilibrata!

Non hai assolutamente bisogno di ricalibrarti o di avere tempo per sapere che cosa devi fare e come.

Sei una persona che ha le idee chiare e un percorso ben preciso tracciato davanti. Insomma, il test dell’equilibrio ci dice che, in realtà, non hai quasi nessun problema e che sei una persona che sa quello che vuole dalla vita! (Non come i nati sotto questi segni zodiacali, che non hanno proprio idea di cosa vogliono fare delle loro giornate).

Questo non vuol dire che tu sia veramente privo di problemi ma, almeno, sai dove andare e come e perché affrontarli. Buon per te!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.