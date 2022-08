Test della Corona | Scegli una corona e scopri quanto credi in te stessa

Con il test della corona scopriremo quanto profondamente credi in te stessa: la tua autostima è alta oppure no?

Noi donne siamo costrette ad ammettere che spesso siamo molto insicure. Siamo i più severi critici di noi stesse e non ci perdoniamo quasi niente.

In linea generale noi donne tendiamo a essere molto perfezioniste. Ci impegniamo moltissimo a raggiungere un risultato e, se non riusciamo a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissate, finiamo per sentirci in colpa.

Questo atteggiamento ovviamente corrode poco a poco la nostra autostima: ogni fallimento viene ingigantito e ogni successo viene considerato “niente di che”.

Naturalmente nel corso della vita ognuna di noi riesce lentamente a costruirsi un’autostima degna di questo nome e riesce ad andare avanti nonostante dubbi e insicurezze.

Tu a che punto sei con la costruzione di un’autostima salda, forte e resistente? Scoprilo con questo test.

Test della Corona (o dell’Autostima)

Per eseguire questo test dovrai semplicemente scegliere una delle quattro corone che proponiamo e leggere il profilo corrispondente. Scoprirai qualcosa di più su di te!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Corona con Foglie di Quercia

Questa corona è di medie dimensioni ed è ornata con vari tipi di foglie, tra cui si riconoscono chiaramente quelle di quercia.

Se hai scelto questa corona significa che hai un’autostima molto salda e ben sviluppata ma non si tratta assolutamente di un’autostima eccessiva.

Ti consideri abbastanza forte, abbastanza intelligente e abbastanza sicura di te da stare bene con te stessa. Affermare la tua volontà sugli altri o sentirti migliore degli altri non ti interessa particolarmente. Tutto quello che vuoi è sentirti libera di essere te stessa e che gli altri non tentino di controllare la tua vita: non lo permetteresti mai.

2 – Corona Alta

Questa corona è davvero molto alta, molto elaborata e molto ingombrante. Si tratta probabilmente di una corona molto pesante e molto difficile da portare ma che fa apparire chi la indossa molto più alto e più “regale”.

Se hai scelto questa corona significa che la tua autostima è un po’ debole, quindi hai scelto la corona più grande e ingombrante di tutte per riuscire a “sentirti all’altezza” di tutti gli altri o addirittura un po’ superiore.

Probabilmente sei una persona molto insicura che ha sempre tanti dubbi e che non riesce mai ad agire d’impulso. Ragioni tantissimo sulle cose per riuscire a prendere la decisione giusta, ma a volte bisogna farsi guidare dall’istinto. Liberati dalle tue insicurezze e abbi un pizzico di fiducia in più in te stessa.

3 – Corona Imperiale

La Corona Imperiale è senza ombra di dubbio la corona più importante in assoluto perché non rappresenta solo il regnare su una nazione ma su più Paesi, cioè su un Impero vasto e difficile da controllare.

Se hai scelto questa corona significa che hai un ego molto sviluppato e un’autostima tanto forte da essere talvolta un po’ eccessiva.

Ti vedi come una persona forte e vincente, in grado di affrontare letteralmente qualsiasi sfida della vita a testa alta. Nulla ti fa paura e non temi il confronto con le altre persone perché hai piena fiducia nelle tue capacità.

Quando ti trovi in gruppo sei dell’idea che se gli altri si facessero guidare da te le cose andrebbero meglio e tutti sarebbero più soddisfatti.

Anche se avere una buona autostima è un’ottima cosa sei certa di non stare un po’ esagerando?

4 – Tiara

La tiara non è davvero una corona. Si tratta di una “corona minore” che viene indossata dalle nobildonne in occasioni importanti come le cene di gala e ovviamente dalle Principesse.

Nell’immaginario collettivo questa coroncina è spesso associata alle Principesse. Rappresenta quindi la gioventù e l’inesperienza.

Se hai scelto questa coroncina significa che hai davvero poca fiducia nelle tue capacità. Ti senti ancora molto giovane e molto fragile, priva dei mezzi necessari a sopravvivere da sola nella “giungla” della vita quotidiana.

Cerchi spesso il consiglio di persone più adulte o più esperte. A volte cerchi addirittura la protezione da parte di qualcuno che ti trasmetta quell’idea di sicurezza e di protezione di cui credi di avere disperatamente bisogno.

Sai quando comincerai a essere un po’ più indipendente sicura di te e con maggiore autostima? Quando ti metterai un po’ più in gioco e comincerai a fare le tue scelte. È il momento di diventare Regina!