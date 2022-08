Non dimenticarti il loro compleanno: questi segni non ti perdoneranno mai

By

Sappiamo che sembra strano da dire così, eppure ci sono segni zodiacali che non perdonano se ti scordi il loro compleanno. Meglio sapere subito chi sono (e anche quando sono nati!).

Forse non ti è mai capitato oppure, forse, hai un sacco di amici che si comportano così. Forse ancora, sei proprio tu a mettere in atto questo atteggiamento quando si avvicina il giorno del tuo compleanno.

Di che cosa parliamo? Ma di tutte le persone che odiano se ti scordi del loro compleanno!

Scopriamo quali sono i segni zodiacali che potrebbero levarti il saluto per questo “crimine”: ci sei anche tu tra loro?

I segni zodiacali che non perdonano se ti scordi il compleanno: ecco la classifica

Quante volte ti sei infuriata, ai limiti del possibile, perché qualcuno si era scordato di farti gli auguri di compleanno?

Capiamoci: ci sono persone che vivono il proprio compleanno con molta ansia e agitazione.

Vogliono una festa perfetta, gli auguri di tutte le persone che conoscono e anche una documentazione del tutto sui social.

Ci sono persone, poi, che invece non riescono proprio a parlare del proprio compleanno e preferiscono non festeggiarlo, nascondendolo a tutti.

Chissà quale delle due personalità descritte qui sopra si trova nella classifica dei segni zodiacali che non perdonano se ti scordi il loro compleanno!

Sei pronta a scoprire questa particolarissima classifica dell’oroscopo? (E, ovviamente, a segnarti i compleanni degli amici che sono nati sotto questi segni?).

Bilancia: quinto posto

Ma come, i gentilissimi nati sotto il segno della Bilancia sono tra i segni zodiacali che non perdonano se ti dimentichi del loro compleanno?

La risposta, ovviamente, è sì. Anche se non lo danno tanto a vedere, i nati sotto il segno della Bilancia danno grande peso al loro compleanno e si aspettano feste a sorpresa, regali fantastici, ed una partecipazione massiva da parte di tutte le persone che conosce ad auguri e riunioni per festeggiare.

Magari non ve lo diranno, ma se lo legano al dito se vi dimenticate del loro compleanno!

Aquario: quarto posto

Anche per gli Aquario, il compleanno è un momento decisamente importante delle loro vite.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, non si fa problemi a dare tutto sé stesso per gli altri.

Ecco perché, specialmente nel giorno del suo compleanno, gli Aquario si aspettano che gli altri diano tutti sé stessi (o quasi) per loro!

Basterebbe anche solo un bigliettino od un messaggino ben scritto per evitare che gli Aquario si leghino al dito il fatto che vi siete dimenticati totalmente il loro compleanno!

Toro: terzo posto

Per i nati sotto il segno del Toro il compleanno è veramente qualcosa di incredibilmente importante.

Nonostante i Toro siano persone che faticano a trovare i propri interessi e la propria strada (non a caso sono anche nella classifica dei segni zodiacali che non hanno uno scopo nella vita), per loro il compleanno è sacro.

I Toro passano mesi a programmare l’evento, creando sempre una festa che ha un tema o che deve essere frequentata da tantissime persone.

Cene, aperitivi, eventi dove poter andare a ballare oppure una festa in casa organizzata con giochi e una torta gigante: se non andate al loro compleanno, i Toro non ve lo perdoneranno mai!

Vergine: secondo posto

Per i nati sotto il segno della Vergine, il compleanno è sinceramente qualcosa di molto importante.

Non solo perché la Vergine vive molto male il passare del tempo (che associa ad un assottigliarsi di possibilità e divertimento) ma anche perché tutto, nella vita della Vergine, deve essere perfetto.

Figuriamoci il giorno del proprio compleanno!

Un evento pianificato nei minimi dettagli non può soffrire di defezioni o, peggio, di persone che si dimenticano di festeggiare nella maniera che la Vergine ha loro indicato.

Questo per dirvi che, se un giorno doveste dimenticarvi di fare gli auguri alla Vergine, potete star certi che non ve lo perdonerà mai.

Uomo (o donna) avvisato…

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che non perdonano se ti scordi il compleanno

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, il proprio compleanno è qualcosa di importantissimo, un evento irrinunciabile.

Ecco perché, spesso, il loro compleanno è qualcosa al quale tengono più di qualsiasi altro momento della loro vita!

Se un Ariete vi ha invitato al suo compleanno e voi non ci andate o vi scordate di fargli gli auguri, preparatevi a fiamme e tempeste.

Per Gli Ariete, infatti, questo è un momento sacro nel quale possono veramente toccare con mano la loro vulnerabilità e le loro paure. C’è un motivo se i nati sotto il segno dell’Ariete non sono nella classifica dei segni zodiacali più carismatici di tutto l’oroscopo!

Insomma, lo avete capito: evitate di dimenticarvi del compleanno di quell’Ariete che conoscete. Ci rimarrà malissimo e non vi perdonerà mai!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.