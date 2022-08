Ti sei sempre chiesto come rendere più piccante un rapporto? Ecco come!

La regola della lingerie è uno dei modi in cui puoi rendere il tuo rapporto più piccante: la conosci? Se la risposta è no, te la sveliamo noi!

Diciamoci la verità: quanti pezzi o capi di lingerie vera e propria possiedi?

L’intimo, infatti, è qualcosa di veramente importante. Necessario averlo di buona qualità, onde evitare problemi alle parti più importanti, ovviamente.

Ma c’è una regola che ha a che vedere con l’intimo che può veramente cambiare la tua vita. Che ne dici, la vogliamo scoprire insieme?

La regola della lingerie: ecco qual è e perché dovresti metterla in pratica

Parliamo di lingerie: che tu ci creda o meno è ora!

Poco importa che si tratti di quella che hai nell’armadio che hai comprato e mai messo oppure di quella che hai appena visto in una vetrina di un negozio.

Oggi ti vogliamo svelare quale sia la regola della lingerie: siamo sicuri che non la conosci!

Quando si tratta di intimità, infatti, è facile perdere il contatto con il proprio corpo e con quello del partner.

Non ci vuole niente a rendere i rapporti noiosi, di routine e particolarmente… privi di “piccante”!

Niente di male in questo: la vita non deve essere un continuo film per adulti e, quindi, non c’è bisogno di essere sempre al massimo della sensualità!

Se, però, hai deciso che è ora di provare a rientrare “in carreggiata“, questo è l’articolo che fa per te. (Anche se non è l’unico: dopotutto ti avevamo già dato qui tre trucchi da provare per imparare a sentirsi sexy!).

Oggi vogliamo parlare della regola della lingerie: tu la conoscevi già?

Che cos’è la regola della lingerie

Pensa al capo di lingerie più sensuale che hai nell’armadio.

(Piccola postilla: se non ti viene in mente il capo più sensuale che hai nell’armadio, è ora di uscire per comprarne uno).

Bene, adesso che hai in mente la lingerie in questione, ti diciamo qual è la regola della lingerie.

Invece di indossare tu il capo… devi farlo indossare al tuo partner!

Sappiamo come suona questa regola o questo consiglio ma fidati di noi. L’idea è quella di sovvertire semplicemente la vostra quotidianità: non dovete fare niente di strano (a meno che non vogliate, ovviamente)!

Far indossare il pezzo di lingerie più sensuale che tu abbia mai comprato al tuo partner risolve due problemi.

il primo e cioè la noia : state facendo qualcosa di strano e sorprendente. Finalmente!

Con la regola della lingerie potete darvi una “rinfrescata” sia come coppia che come singoli.

Insieme ad una buona dose di risate, però, cambiare tutto nella vostra relazione almeno per un poco o solo per quanto riguarda l’elemento sessuale è ottimale!

Puoi chiedere al tuo partner di indossare la tua lingerie tutto il giorno, sotto i vestiti normali, oppure solo quando siete a casa poco prima di fare l’amore.

L’idea è quella di divertirsi e di fare qualcosa di “sciocco” ma simpatico e sensuale allo stesso tempo.

Ecco perché la regola della lingerie è in grado di mettere tu e lui sullo stesso piano. Adesso puoi scegliere la lingerie che ti piace sia da vedere che da indossare: a parte la taglia, poi, l’importante è scegliere un pezzo che sia abbastanza comodo o che sia abbastanza poco importante da poterlo rompere se è il caso.

Ricorda: l’importante è divertirsi!

Quando provarla

Ma quando volete!

No, scherziamo: ovviamente questa regola della lingerie, così come ti abbiamo detto sopra, è una cosa da fare insieme per divertirsi.

Questo non vuol dire che tu non debba chiedere il consenso al tuo partner: qui ti abbiamo spiegato perché è importate e come fare.

In questo caso, particolarmente, dovete essere entrambi convinti di quello che state facendo.

Prendetela a ridere ma ricordatevi che, alla fin fine, questa regola serve a farvi fare di più l’amore!

Ecco perché potete scegliere quando fare questo “scambio” di lingerie.

Al mattino, prima di andare a lavoro? Alla sera, appena tornati? Solo poco prima del rapporto?

Siete voi a fare le regole: pronti a scambiarvi di ruolo?