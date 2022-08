Test: quanto sei soddisfatto della tua vita attuale? Ecco la verità

Quanto sei soddisfatto della tua vita? Questo test ti rivela se sei davvero felice e realizzato o stai fingendo.

In giovinezza i sogni e le aspirazioni di ognuno di noi sono ben definiti, a volta la vita ci porta a realizzare parte o tutti questi sogni, altre volte ci porta in tutt’altra direzione. Non importa quanto deviamo il nostro percorso, importa se siamo felici e se ci sentiamo appagati della vita che conduciamo.

Il tuo sogno era di fare il pilota e poi sei diventato dentista? magari è grazie alla tua professione che hai incontrato la persona che hai al tuo fianco e con la quale hai avuto una famiglia meravigliosa. Quello del pilota potrebbe essere un sogno che resta tale senza rimpianti. Se guardi indietro e poi a ciò che sei oggi sei felice o no?

Sei davvero felice o stai fingendo?

Il test della personalità di oggi ti aiuterà a capire se hai davvero compreso te stesso. Non smettiamo mai di conoscerci e capirci, troppo volte raccontiamo bugie persino a noi stessi per giustificare il fatto che conduciamo la vita che qualcun altro desiderava per noi.

Questo test interrogherà il nostro inconscio. Tutto quello che devi fare è lasciare che sia il tuo istinto a primeggiare. Non ragionare, rispondi d’istinto alla domanda del test.

Osserva l’immagine e scegli la figura geometrica che ti attira di più. La tua scelta rivela il tuo grado di felicità nella tua vita quotidiana. Se ti piace questo test sicuramente ti piacerà anche questo: Test: qual è la vera causa di tutte le tue sofferenze?

Soluzione del test

Sei davvero felice e soddisfatto della tua vita attuale? Ecco cosa rivela la figura geometrica che hai scelto:

Hai scelto figura A

Questa scelta indica che sei una persona felice e realizzata. Ci è voluto del tempo e sacrificio ma alla fine hai trovato il tuo equilibrio. Sia a livello professionale che personale ti senti appagato. Sei dove volevi essere e stai facendo quello che volevi fare. Hai una famiglia che ami e un partner che non potrebbe essere meglio di così. Sei circondato da amici e non hai problemi finanziari. Ti puoi godere i piaceri della vita e fare esperienze nuove. Non ti manca la positività e l’ottimismo.

Hai scelto figura B

Diciamo che sei felice con riserva, ti manca qualcosa. La tua vita procede bene, hai le tue soddisfazioni, molti ti invidiano perché non ti manca nulla. In realtà la tua vita è un pò troppo monotona e piatta, manca di avventure eccitanti e avverti la sensazione di non star facendo quello che dovresti fare, come se mancasse qualche tassello per il raggiungimento del tuo pieno potenziale. Non essere riluttante verso il cambiamento, potrebbe essere la tua chiave di svolta.

Hai scelto figura C

Non sei felice ne soddisfatto della tua vita attuale. La tua vita non rispecchia le aspettative che avevi e senti un blocco. Questa sensazione ti tormenta e ti fa essere infelice e turbato. Non solo avverti il peso dell’insoddisfazione ma anche il peso della preoccupazione per il futuro. E’ necessario apportare cambiamento, è importante che tu faccia ciò che ami fare. E’ l’unico modo per trovare un equilibrio e togliere quel peso dallo stomaco. Fissa degli obiettivi e ricordati che la vita è un viaggio breve, meglio goderselo.

Hai scelto figura D

Sei finito in un vortice di negatività. :Non sei soddisfatto della tua vita attuale. In tutti gli ambiti della tua vita trovi lacune e motivi di insoddisfazione. Il tuo lavoro non ti da la giusta gratificazione, le tue relazioni sono problematiche, hai pochi amici e poca voglia di relazionarti e non trascorri molto tempo con la tua famiglia. Accade questo quando si finisce per essere travolti dalla negatività. Si perde la combattività, la voglia di fare cose eccitanti e cogliere opportunità. Questo è il momento di reagire, il fondo è stato toccato, ora è necessario risalire e riempire i polmoni di aria, ossigenare il cervello. Torna a sognare e fissa nuovi obiettivi.