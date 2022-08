Marco Fantini beccato da solo a Capri: Beatrice Valli vuota il sacco

Marco Fantini beccato a Capri all’importante evento mondano, ma com’è andata veramente? Beatrice Valli rompe il silenzio

Una delle coppie più belle degli ultimi tempi è sicuramente quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. In un’estate segnata dalle grandi separazioni vip, loro hanno riscaldato il cuore dei fan con il loro recentissimo matrimonio. I loro sguardi si sono incrociati per la prima volta nel dating show di Maria De Filippi e da allora non si sono più separati.

Era il 2014 quando la splendida Beatrice arrivò nello studio di Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice di Marco Fantini. Il bel tronista non poté resistere al fascino della ragazza, uscita da poco da una precedente relazione conclusa e così, la scelse come compagna di vita. Il programma di Canale 5 ha dato vita, in questo caso, ad una vera famiglia. I due, infatti, sono diventati genitori di Bianca e Azzurra, unitesi al piccolo Alessandro di cui la Valli era già mamma.

Un amore così bello non poteva che essere coronato da un giorno altrettanto meraviglioso. Testimoniando il tutto sui social, su cui sono popolarissimi, i due influencer hanno deciso di giurarsi amore eterno lo scorso 29 maggio nella splendida location di Capri. Tra abiti da sogno e gioia infinita, Marco e Beatrice sono diventati marito e moglie, sotto gli sguardi di parenti e volti noti.

Dov’è finito Marco? Il motivo è spiegato dalla moglie

Come dei perfetti beniamini dei social, Marco Fantini e Beatrice Valli condividono praticamente tutto delle loro giornate con i fan. Impegnatissimi con la vita da super genitori, gli influencer non si perdono però, gli eventi mondani che testimoniano naturalmente sulle loro pagine Instagram.

Negli ultimi giorni non è passato inosservato agli occhi dei follower un particolare avvenimento. L’ex tronista è partito per Capri in occasione di un importantissimo evento, organizzato dalla maison LuisaViaRoma. In collaborazione con Unicef, è stato realizzato un incontro con una madrina d’eccellenza: l’inimitabile Jennifer Lopez.

La diva latina si è esibita in un concerto privato, al quale hanno partecipato altrettanti volti celebri del calibro di Jared Leto, Flavio Briatore e Leonardo Di Caprio. Anche Fantini ha presenziato all’evento, senza però la neo-moglie Beatrice al seguito. Ma per quale motivo l’ex corteggiatrice non era presente? “Abbiamo avuto un piccolo contrattempo familiare“, si è affrettata a spiegare subito dopo lei sui social per rassicurare i fan.

“Le persone che dovevano venire ad aiutarci in questi due giorni hanno avuto un contrattempo molto importante“, ha proseguito poi la super mamma, illustrando che alle 4 hanno ricevuto la chiamata dai collaboratori e pertanto, hanno dovuto destreggiarsi con l’inconveniente. “Abbiamo deciso di far andare lui così io sono rimasta con i bambini“, ha chiarito quindi. Non sarà proprio la stessa che annullare la lezione di yoga all’ultimo minuto, ma insomma nessuna aria di crisi ha impedito all’influencer di godersi il concerto di JLo. Semplicemente… imprevisti di una mamma qualunque!