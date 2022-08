Gerry Scotti, nel giorno del compleanno arriva la dedica che spiazza

By

Gerry Scotti compie oggi 66 anni e nel giorno del compleanno, per il conduttore, arriva la dedica che spiazza: il web reagisce così.

Per Gerry Scotti, quello di oggi, è un giorno speciale. Nato il 7 agosto 1956, l’amatissimo conduttore compie oggi 66 anni. Su Instagram ha ricordato il giorno della sua nascita con una foto in cui troneggia il numero 66 e le seguenti parole: “Dai, che è ancora lunga! Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato fino a qua”.

Per lui, proprio nel giorno del suo compleanno, è così arrivata una delle dediche più belle da parte di una persona con cui, giorno dopo giorno, è nata un’amicizia sincera e speciale.

Compleanno Gerry Scotti: la dedica dell’amico Rudy Zerbi

A fare degli auguri davvero speciali a Gerry Scotti che dovrebbe diventare a breve nonno per la seconda volta è l’amico Rudy Zerbi. Grazie a Maria De Filippi, Rudy Zerbi lavora da anni anche come giudice di Tu sì que vales insieme proprio Scotti a cui, per il 66esimo compleanno, ha voluto regalare delle parole speciali.

“Buon compleanno Amico mio! Il giorno in cui Maria ci ha fatto incontrare ero talmente felice che ti ho abbracciato subito, come si abbraccia Babbo Natale, Topolino o Barbapapà. Sei non solo il più amato dagli italiani, ma uno dei pochi a cui lascerei portafogli, chiavi dell’auto e piante da bagnare… anzi, visto che sono a Riccione, se perfavore fai un salto a casa mi fai una grossa cortesia! Ti voglio bene Gerrino!”.

“Grazie amico mio, le piante le ho già bagnate……..se aspetto te”, è stata la risposta di Gerry che, a settembre, tornerà nella giuria di Tu sì que vales proprio accanto all’amico Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Sarina Ferilli che tornerà ad essere alla guida della giuria popolare mentre al timone del talent show tornerà il trio formato da Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Belen Rodriguez, sempre più bella e serena per il ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Per Gerry, dunque, quello di oggi è un giorno davvero speciale da trascorrere con la splendida sua famiglia, in primis con la nipotina Virginia.