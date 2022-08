L’eyeliner in estate per essere originali si applica così

Come possiamo applicare l’eyeliner in estate, per essere originali, femminili e sensuali? Ecco l’ultima tendenza.

L’eyeliner è un alleato di bellezza di tantissime donne. Rende infatti il nostro sguardo estremamente sensuale e questo ci piace da sempre e sempre ci piacerà.

C’è un però: quest’estate potrebbe cambiare completamente forma e diventare XXL. Potrai dire addio alla “solita” linea standard, per accogliere tra le tue braccia quella extra strong, cioè in pratica doppia.

E non solo, perché potremo divertirci con make up grafici, colori accesi, accostamenti – anche apparentemente azzardati – di texture molto diverse tra loro.

Insomma per tutta l’estate la parola d’ordine in fatto di eyeliner sarà solo una: osare. Ma come possiamo farlo? Ecco alcune idee originali.

Ecco come applicare l’eyeliner in estate

La prima cosa che dobbiamo dire quando parliamo di come applicare l’eyeliner quest’estate è che, come abbiamo anticipato, non dobbiamo avere paura di accantonare quello che conosciamo e spingerci un po’ più in là rispetto a tutto ciò che abbiamo sempre fatto.

Ecco che quindi arriva l’eyeler doppio, che però non è facilissimo da applicare per chi non è make up artist. Ma niente paura: ecco qualche segreto che ti eviterà mille tentativi (ed altrettanti fallimenti).

Per prima cosa dobbiamo imparare a procedere per step, perché un prodotto come l’eyeliner può diventare un vero e proprio disastro e rovinare completamente il look del nostro sguardo se applicato nel modo sbagliato.

Quindi dovremo prendere in primis un pennello angolato, un ombretto nero ed uno marrone, per poter ricreare un effetto sfumato.

A questo punto dobbiamo creare due linee simmetriche (una sulla palpebra mobile, dove generalmente applichiamo il prodotto e l’altra sotto l’occhio), avendo cura di avere sempre il correttore a portata di mano, per poter pulire eventuali sbavature (ma anche un cotton fioc imbevuto andrà benissimo ed assolverà al suo compito alla perfezione).

In sostanza dobbiamo creare una base da cui partire. Fatto ciò possiamo applicare il nostro eyeliner e scegliere come muoverci, dal momento che davanti a noi si presenta un ventaglio di opzioni.

Possiamo decidere di lasciare entrambe le linee sottili, oppure per un risultato più strong ricalcarle. E non solo, perché possiamo scegliere di ricreare la codina solo sopra, sia sopra che sotto, oppure farne completamente a meno.

Qui entra in gioco il nostro gusto personale e poi gioca un ruolo fondamentale anche il colore dei nostri occhi, dei capelli, della carnagione: ad ogni donna stanno bene determinati tipi di look.

Ma come possiamo applicare l’eyeliner per ottenere una linea precisa all’ennesima potenza? Il trucco è uno solo: orientarci con l’angolo esterno dell’occhio, che diventerà in sostanza la nostra guida.

A quel punto dovrai semplicemente seguire la forma del tuo occhio e creare poi l’inclinazione che desideri, procedendo in diagonale, per poter far apparire il tuo occhio più allungato.

In alternativa puoi anche creare una linea immaginaria che parte dall’angolo esterno del tuo occhio con un correttore. Ovviamente poi, dopo aver applicato l’eyeliner, dovrai avere cura di sfumarla fino a rimuoverla.

Un’altra opzione ancora consiste nell’applicare lo scotch dove vuoi ricreare la codina, così che sia semplicemente perfetta.

In ogni caso, fatto tutto ciò potrai scegliere come “decorare” il tuo sguardo. Puoi optare per aggiungere all’eyeliner strass, lustrini, colori sgargianti. Puoi aggiungere un ombretto strong, oppure uno sfumato, ma puoi anche optare semplicemente per un eyeliner colorato.

Se vuoi altri consigli sul trucco dell’estate, ecco come ricrearne uno basato semplicemente su labbra intense ed occhi luminosi.

Insomma, scegli tutto ciò che ti fa stare bene, non solo quest’estate, ma sempre.