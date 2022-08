Tre figli in quattro anni: ex Miss Italia mamma per la terza volta

Terzo figlio in quattro anni per l’ex Miss Italia, oggi attrice, amatissima dal pubblico: il parto pochi giorni dopo la laurea.

Una delle reginette di bellezza italiana è diventata mamma per la terza volta. Il terzo figlio è arrivato nel corso di quattro anni e l’annuncio è arrivato proprio dal suo profilo Instagram. Una notizia che regala una nuova gioia all’ex Miss Italia, oggi attrice, che pochi giorni fa aveva sostenuto l’ultimo esame universitario prima della laurea.

Bellissima, semplicissima, sposata con un regista e già mamma di due bambini, l’ex Miss ha sostenuto l’ultimo esame universitario con il pancione salutando l’università in cui tornerà solo per sostenere la tesi. ra, però, è il momento di godersi l’arrivo del terzo figlio.

“É venuto alla luce Elia Maria Michelini”: il tenero annuncio sui social dell’ex Miss Italia

Al settimo cielo per essere diventata mamma per la terza volta, l’ex Miss Italia, dopo aver trascorso i primi giorni lontana dai social, tornata a casa, ha annunciato la nascita del suo bambino con un tenero post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio, alle 23:00 é venuto alla luce Elia Maria Michelini!!! Che Dono immenso la Vita! E quante emozioni! I fratelli sono super felici..

Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco!”, ha scritto la neo mamma Giusy Buscemi. che arriva a fare compagnia a Cristina Chiabotto diventata mamma per la seconda volta poche settimane fa.

Sposata dal 2017 con il regista Jan Michelini, conosciuto sul set di Don Matteo, è diventata mamma per la prima volta l’11 febbraio 2018 con la nascita di Caterina Maria. Il 5 ottobre 2019 è nato il suo secondo figlio, Pietro Maria e lo scorso 31 luglio il piccolo Elia Maria.

Tutti e tre i figli di Giusy Buscemi hanno come secondo nome “Maria”: perchè? A spiegarlo è stata proprio lei sulle pagine del settimanale Intimità ad aprile 2021:

“Non è casuale. È una benedizione speciale che abbiamo voluto dare ai nostri figli, dedicandola proprio alla Madonna. La Fede è un valore per me, ma è un valore anche per mio marito, che guarda caso si chiama Jan Maria. La Vergine per noi è come un faro che ci guida sempre. I figli li consideriamo un suo dono”.