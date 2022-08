Dieta prima di Ferragosto? Ecco come mangiare nel modo corretto

Scopri qual è la dieta più adatta da seguire prima di Ferragosto. I cibi da scegliere per tornare in forma in pochissimo tempo.

Ferragosto si fa sempre più vicino e l’idea di grigliate e pranzi e cene fuori ti mette in allarme? Niente paura, perché basta seguire una semplice dieta per poter tornare in forma e prepararti al meglio per delle giornate da vivere insieme agli amici e senza troppe rinunce. Per farlo ti basterà infatti seguire alcune semplici regole che ti consentiranno di mangiare in modo bilanciato, evitando così di mettere su peso e perdendo, eventualmente, quelli in eccesso accumulati durante le vacanze estive.

Spesso, infatti, basta tornare a mangiare in modo sano e naturale, eliminando gli alimenti che portano gonfiore e ritenzione per ottenere i migliori risultati. Ciò che conta è far tutto sempre in modo responsabile e scegliere di farsi seguire da un nutrizionista qualora i chili da perdere fossero tanti.

La dieta da fare prima di Ferragosto

Se l’arrivo di Ferragosto ti mette ansia e hai bisogno di smaltire qualche chilo di troppo, la buona notizia è che puoi seguire un’alimentazione sana per tornare in forma anche nel giro di una settimana. Ciò vale ovviamente se il problema riguarda solo un paio di chili o la voglia di mantenerti in forma.

Eliminando zuccheri, grassi saturi o idrogenati e zuccheri, potrai contare su un’alimentazione più sana specie se deciderai di inserire frutta, verdura, proteine magre, grassi buoni e cereali integrali. Nel giro di poco tempo ti scoprirai infatti più sgonfia, sentendoti in forma come non mai. Ecco, quindi, una giornata tipo in grado di darti un’idea dei pasti che potresti seguire nella prossima settimana al fine di dimagrire o mantenerti in forma.

Colazione

150 g di yogurt greco senza zucchero con una mela e una manciata di noci.

Una fetta di pane integrale con formaggio magro e un caffè amaro.

Una tazza di latte di soia senza zucchero con 30 g di cereali integrali.

Spuntino

Uno yogurt magro senza zucchero.

Un piccolo panino con prosciutto di tacchino.

Una manciata di frutta secca.

Pranzo per la dieta pre ferragosto

Insalata mista con tacchino arrostito, pomodorini e cipolle da condire con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva, spezie e poco aceto. A seguire una piccola mela.

Un piatto di Quinoa con verdure e pollo da condire con spezie ed un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva.

Un piatto di bresaola con scaglie di parmigiano da accompagnare con una fetta di pane integrale ed un frutto.

Merenda

Uno yogurt di soia senza zucchero.

100 g di yogurt greco senza zucchero con marmellata di agrumi senza zucchero.

Un piccolo cappuccino con due biscotti secchi e senza zucchero.

Cena

Una porzione di pesce arrostito con verdure alla griglia da condire con un cucchiaio di olio extra vergine e da accompagnare con una fetta di pane integrale ed una piccola macedonia di frutta.

Petto di pollo arrostito con zucca al forno da condire con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e una mela.

Tofu alla piastra con verdure saltate in padella da condire con un cucchiaio di olio extra vergine. A seguire una fetta di pane integrale e una fetta di anguria.

Questi sono solo esempi da cui prendere spunto e che presentano tre scelte per pasto. In questo modo potrai avere la certezza di mangiare sempre in modo sano e bilanciato. Cosa che, come avvenuto con la dieta estiva, renderà la tua vita molto più semplice.

Come sempre, ricordiamo che in caso di tanti chili da perdere, di metabolismo basso o di altri problemi che rendono difficile il dimagrimento è molto importante affidarsi a dei professionisti ed evitare il fai da te. Solo così potrai avvicinarti senza pensieri al Ferragosto e viverlo al meglio.