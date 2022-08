Chiara Ferragni e Fedez sono due giovani fuori dal comune. Infatti, il racconto su come si sono conosciuti non poteva che rispecchiare questo tratto personale.

Le parole di Chiara Ferragni su come abbia incontrato Fedez sconvolgono i fan, ma fino ad un certo punto. I social media sono il loro pane quotidiano, e fin dagli inizi hanno sempre mantenuto una certa chiarezza e trasparenza nei confronti delle persone che li sostengono. Con i filtri di Instagram, ma senza “filtrare e censurare” le notizie, rivelano qualcosa di totalmente inaspettato. L’imperatrice digitale non lascia niente di incompreso, rivela tutto.

Per essere così giovani, quante ne hanno passate Chiara Ferragni e Fedez? Sia dal punto di vista lavorativo che personale, sono davvero delle persone da prendere come esempio. Possono essere amati ed odiati, ma hanno sempre voluto dare un senso e una spiegazione ai fan che li seguono rispetto tutte le scelte fatte.

Con 6 anni d’amore e tanti sogni ancora da raggiungere, è proprio l’influencer più amata a raccontare i dettagli che nessuno conosce. La prima volta che ha visto suo marito è stata quando ancora viveva a Los Angeles, e da lì tutto è cambiato.

I fan non si sarebbero mai immaginati una “bella storia” con così tanti colpi di scena.

Chiara Ferragni e Fedez: confessione inedita

Chiara Ferragni racconta che quando lo ha visto la prima volta credeva fosse straniero. Specialmente perché l’influencer stava vivendo un periodo molto particolare della sua vita. Era da anni che non viveva in Italia, e tra i tanti spostamenti si era persa molte novità del proprio Paese, tra le quali proprio colui che oggi è il suo compagno di vita.

La copertina di Rolling Stone del 2014 illustrava la sua foto con tanto di scritta “Fedez Rivelazione” ed è qui che ha scoperto che non si trattava di un ragazzo straniero, ma di un italiano che a suo avviso “sembrava molto figo”, citando le parole dell’influencer.

Al momento, la stessa foto è appesa nel loro bagno, la ragione? Non sapevano dove metterla perché nelle altre pareti non c’è spazio! Così, continuando il racconto, spiega che torna in Italia per fare dei lavori, ed è lì che tutto cambia.

Lo conosce insieme a degli amici in comune, durante una cena nel 2016. Gli avevano già parlato del cantante, e di come avesse inserito il nome di Chiara nel testo della canzone scritta con J-Ax, Vorrei ma non posto. Sentita la notizia all’inizio si spaventa, pensando che il cantante avesse scritto qualcosa di brutto, invece aveva semplicemente riportato una citazione molto carina sul suo cane, e che lei ha apprezzato.

Piano piano iniziano a frequentarsi, e lui la sorprende sempre di più, dimostrando di essere un bel ragazzo anche dal vivo, ma soprattutto uno con le idee chiare. Di solito, era lei a fotografare le star per lavoro, in seguito dalla nascita della loro relazione, è stata anche lei fotografata in ogni luogo, diventando un punto di riferimento sui social.

Del resto, anche la madre della Ferragni mostra degli scatti in cui è bellissima, buon sangue non mente. Così, con questi dettagli privati, siamo certi che la loro storia d’amore è sempre più unica ed irripetibile.