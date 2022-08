“Guardo avanti”: dopo l’addio ad Amici, frecciatina a Maria De Filippi?

L’ex di Amici dopo il suo abbandono alla scuola più amata d’Italia ha lanciato una frecciata a Maria De Filippi? Le sue parole non lasciano dubbi.

Amici di Maria De Filippi tornerà a settembre sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione di zecca che prevede non pochi cambiamenti. Non solo per i telespettatori, ma anche per i futuri allievi che si troveranno a lavorare con un corpo insegnanti diverso rispetto a quello della passata edizione.

Non è di certo un mistero, infatti, che Anna Pettinelli e Veronica Peparini non figurano più nel cast del corpo insegnanti. Almeno per il momento non si sa la scelta di abbandonare il programma sia stata la loro o della produzione, ma sui social è comparso uno strano messaggio dell’insegnante di danza dopo l’ufficialità della notizia che ai suoi fedeli sostenitori è apparsa quasi come una frecciatina alla conduttrice del talent show di canale 5.

Veronica Peparini ha lanciato una frecciata contro Maria De Filippi? Le sue parole non lasciano alcun dubbio a riguardo.

Veronica Peparini rompe il silenzio dopo il suo addio ad Amici di Maria De Filippi

Veronica Peparini non farà parte della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, proprio come Marcello Sacchetta che ha dato una svolta alla sua vita, e sui social dopo il comunicato che annunciava la sua mancata presenza è comparso un messaggio che sembrerebbe essere una chiara frecciatina alla conduttrice.

“Sono davvero gratificata per questo percorso“ ha subito precisato, non facendo mai mistero che questa strada si è rivelata essere una scuola anche per lei in quanto ha avuto modo di imparare davvero tanto durante il corso di questi anni in cui ha ricoperto il ruolo di insegnante. “Adesso guardo avanti con la stessa passione e con altri stimoli“ ha poi aggiunto rivelando di volersi lasciare il passato alle spalle e di volersi concentrare da questo momento in poi soltanto al suo futuro che ovviamente avrà sempre a che fare con il mondo della danza.

Veronica Peparini dopo Amici non le ha mandate di certo a dire, ma le sue parole sono davvero una frecciata nei confronti di Maria De Filippi come ha inteso il pubblico della rete o tra le due non c’è alcun tipo di rancore dopo questa scelta?