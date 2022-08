Ti puoi reincarnare in un’altra epoca: dove scegli di nascere?

Lo sappiamo, lo sappiamo: sembra un poco morboso parlare di reincarnazione ma il test della reincarnazione proprio questo fa. Sei pronta a dirci dove vorresti rinascere?

Quante volte, soprattutto quanto eri più giovane, ti è capitato di pensare di essere nata nell’epoca sbagliata?

Oggi abbiamo deciso di chiederti quando avresti voluto nascere, per capire meglio che tipo di persona sei.

Pronta a viaggiare nel tempo insieme a noi?

Test della reincarnazione: dicci dove vorresti rinascere per scoprire chi sei veramente

Capita, a volte, che ci siano dei momenti nella vita in cui l’epoca in cui ci troviamo ci faccia veramente rabbrividire.

Ecco perché, più di una volta, con occhi sognanti e fare indisponente ci mettiamo a dire che non siamo fatti per questo periodo e che saremmo tanto voluti nascere… in un’altra epoca.

Il test della reincarnazione è qui per darti questa opportunità: scegli, tra le quattro opzioni proposte qui sopra, quella con l’epoca che vorresti visitare se potessi reincarnarti.

Scopriamo chi sei… o chi saresti!

ti vorresti reincarnare nel far west : pistole, scazzottate e la sensazione di poter fare tutto. Per te, scegliere il far west nel nostro test della reincarnazione, è un modo per dirci che sei una persona particolarmente avventurosa!

Come un novello zio Paperone, vorresti andare alla ricerca di oro nei fiumi del Klondike oppure, interpretando uno sventato Clint Eastwood, vorresti difendere il tuo onore durante una partita a carte in una bettola poco raccomandabile.

Insomma, sei una persona che ha un’anima sempre pronta a fare festa e che non ha paura di lanciarsi nell’ignoto!

Le pettinature assurde, i colori sgargianti sugli abiti, i walkman ed un modo di affrontare la vita meno complicato, più semplice e tranquillo.

Anche se gli anni ’80 non erano certamente un’epoca di tranquillità, quello che vorresti ritrovare tu nella tua vita di tutti i giorni.

Sei una persona che ama la sua vita ma che, comunque, guarda con nostalgia al suo passato. Prima ti sembrava tutto più facile e bello, mentre ora stai faticando non poco ad affrontare la realtà della tua vita attuale.

Crescere non è semplice: ti siamo vicini!

Nel test della reincarnazione, infatti, hai deciso di scegliere un’epoca veramente “d’oro”.

Tutto si poteva provare, tutto era concesso: dalla moda più strampalata alle feste come Woodstock, tu sai bene di appartenere a quell’epoca!

Diciamoci la verità: sei una persona veramente particolare, che soffre molto il giudizio degli altri.

Non vorresti mai esporti troppo perché hai paura di quello che potrebbero dirti qualora scoprissero che tipo di persona sei veramente.

Il nostro suggerimento è quello di lasciar perdere le altre persone: troverai la tua “tribù” anche in questa epoca, basta solo cercare!

Non limitare chi sei per gli altri: vivi proprio come vuoi!

Se proprio devi reincarnarti, infatti, hai scelto la città futuristica che, poi, è proprio New York. Capitale delle tendenze e dello sguardo rivolto sempre in avanti, che non dorme mai e che è lanciata verso il futuro.

Un po’ come te, non trovi? Non sei una persona nostalgica o che lascia spazio a fantasie autodistruttive che ti portano a rimanere attaccato al passato.

Non fa per te sospirare alla finestra rimpiangendo persone o situazioni: sei sempre pronto a provare qualcosa di nuovo e non hai paura praticamente di niente.

La tua vita, a volte, può risultare un poco fredda: hai pochi legami, con persone che sono in grado di capire che tipo sei veramente!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.