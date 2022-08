Test Acconciature Estate | Hai bisogno di regole o di vivere libera?

Con questo test utilizzeremo le acconciature più amate dell’estate per scoprire qualcosa di più sulla tua personalità.

Si dice spesso infatti che la moda e i capelli sono gli strumenti preferiti delle donne per esprimere la propria individualità.

Se i vestiti rappresentano sicuramente un modo perfetto per manifestare il nostro stato d’animo del momento, il modo in cui portiamo i capelli ci permette di esprimere la nostra personalità più profonda.

In estate in genere cerchiamo di raccogliere i capelli in maniera che facciano meno caldo possibile e che rimangano ordinati per la maggior parte della giornata.

Il modo in cui li raccogliamo dice moltissimo di noi, e rappresenta anche la nostra capacità di vivere secondo le regole o ribellarci ad esse per vivere a modo nostro.

Test delle Acconciature dell’Estate

Per eseguire questo test dovrai solo scegliere l’acconciatura che preferisci o che porteresti più spesso se avessi i capelli lunghi. Dopo aver scelto la tua preferita non ti resterà che leggere il profilo corrispondente e scoprire come sei davvero.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Falsa treccia

Quest’acconciatura è una perfetta via di mezzo tra una classica acconciatura intrecciata e una moderna acconciatura da guerriera.

Sta bene praticamente a tutte le donne, dai 20 ai 40 anni, e si adatta a qualsiasi tipo di look, da quello più sportivo a casuil a quello più glamour.

Se hai scelto questa acconciatura significa che ti piace reinterpretare le regole a modo tuo. Sei una persona che conosce l’importanza dell’agire in maniera ordinata e ragionata, difficilmente fai colpi di testa ma di certo non permetti alle regole sociali di limitare la tua vita.

Questo significa che, come un vero spirito libero, segui solo le regole che ti piacciono.

2 – Chignon

Non ci potrebbe essere un’acconciatura più elegante, più raffinata e più tradizionale dello chignon. Anche quando viene reinterpretato nella sua “versione messy”, lo chignon è sempre garanzia grande ricercatezza.

Se hai scelto questo tipo di acconciatura sei una persona che crede fermamente nella necessità di seguire le regole. Ti piace fare le cose per bene e detesti coloro che si ribellano per principio, prima ancora di aver capito se una regola è utile o meno.

Sei una persona seria, affidabile ma soprattutto decisa, che sa perfettamente quali sono le proprie idee e in che modo vuole portarle avanti.

3 – Coda di Cavallo elaborata

Una coda di cavallo è probabilmente l’acconciatura dell’estate più pratica e semplice che ci sia. Rappresenta un po’ la libertà da qualsiasi tipo di regola d’eleganza.

Le persone che portano i capelli in questo modo in genere pensano che la praticità debba sempre venire prima di tutto, sia in fatto di moda sia in fatto di capelli.

Certo, non tutte le code di cavallo sono uguali. Se hai scelto questa coda perché è un po’ elaborata e diversa da tutte le altre significa che sei una persona che tende a non seguire le regole, ma a non distaccarsi eccessivamente da esse.

Ti prendi delle piccole libertà, fai delle piccole modifiche al mondo in cui “tradizionalmente” si fanno le cose ma di certo non ti metti a fare pazzie per il gusto di farle. Le regole quindi vanno bene, ma di tanto in tanto bisogna infrangerle!

4 – Boxeur Braids

Queste trecce prendono il loro nome dalle atlete di box. Le donne che praticano questo sport, ma anche gli uomini con i capelli lunghi, prediligono questo tipo di acconciatura perché permette di tenere i capelli intrecciati, ordinati e aderenti alla testa.

Questo genere di acconciatura espone moltissimo il volto e allude a un tipo di atteggiamento piuttosto aggressivo.

Chi ama portare le trecce da boxeur è una persona diretta, in grado di affrontare i problemi di petto e che bada più alla sostanza che alla forma.

Se hai scelto quest’acconciatura significa che hai bisogno di stare molto alla larga dalle regole per vivere una vita felice e appagante. La maggior parte delle regole che hai incontrato nella tua vita, infatti, non hanno fatto altro che spegnere il tuo entusiasmo e farti sentire in gabbia!