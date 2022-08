Menù della domenica, la freschezza prima di tutto: natura senza limiti

Preparare un menu della domenica completo nel pieno rispetto della natura e di quello che ci regale: ecco tre consigli che tornano sempre utili

Freschezza, è questa la parola d’ordine nella nostra cucina in estate. Freschezza nei piatti, freschezza negli ingredienti, freschezza a tavola con un occhio anche alla salute.

Tre piatti per un pranzo completo che va bene a tutte le età

Menù della domenica, prima secondo e dolce

Pasta con pesto di pistacchi e tonno fresco

Se siamo alla ricerca di un primo piatto leggero e veloce da preparare, la pasta con pesto di pistacchi e tonno fresco è la nostra soluzione. Basta poco per prepararla, il condimento è pronto mentre cuociamo la pasta e siamo sicuri di portare in tavola un piatto genuino.

Ci serve un forma di pasta lunga, come spaghetti, linguine o vermicelli, e del tonno fresco. Poi

pistacchi, limone, basilico, menta fresca, ottimo olio extravergine d’oliva, sale grosso. I pistacchi devono essere sbollentati prima di farli passare nel mixer insieme al resto degli ingredienti e ad un cubetto di ghiaccio. L‘olio extravergine serve a dare la giusta compattezza al nostro pesto, il tonno fresco a dare la giusta consistenza al piatto.

Involtini di zucchine

Usare le zucchine d’estate in cucina stimola sempre la fantasia perché possiamo preparare ogni volta ricette diverse, ma gli involtini sono davvero una ricetta golosa. Ripieni di mortadella e fontina, ma anche di un altro affettato e di un formaggio filante, diventano un secondo piatto oppure un contorno da applausi.

Le zucchine devono essere lavate e tagliate e fette non troppo sottili. Poi ci serve una panatura aromatica con pangrattato, parmigiano, sale, pepe macinato. E per farla aderire abbiamo bisogno di passarle velocemente nell’olio extravergine. Poi su ogni fetta un pezzo di mortadella e una fettina di fontina. Arrotoliamo e chiudiamo, una passata in forno e il gioco è fatto.

Torta di mele speciale

Questa versione della torta morbida è speciale perché la arricchiamo con della marmellata: albicocche, pesche, ciliegie, arance, cambiamola a seconda della stagione.

La base è una classica pasta frolla con farina, burro, tuorli, zucchero a velo, limone, vanillina, sale. Nel ripieno invece mele renette oppure Golden o altre qualità, basta che non si sfaldino durante la cottura in forno insieme alla marmellata di albicocche.

Mele a dadini il resto, da passare in padella insieme al burro e successivamente alla marmellata. Poi prepariamo la frolla e lasciamola a riposare in frigo per 1 ora. Preriscaldiamo il forno a 180° e imburriamo leggermente uno stampo da crostata. Inforniamo nella parte centrale del forno per il tempo che serve ad avere una torta morbida e prelibata.

buon appetito