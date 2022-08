“Sei una disgraziata”: Carmen Di Pietro furiosa, tutta colpa di Guendalina Tavassi

Scintille tra Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi: “Sei una disgraziata”, le ex naufraghe scatenate su Instagram.

Continuano a catalizzare l’attenzione su di loro i protagonisti dell’ultima Isola dei Famosi. In questa lunghissima edizione sono diversi i personaggi che sono spiccati con le loro personalità, diventando naufraghi di punta del programma. Come spesso accade nei reality, i più amati continuano ad essere seguitissimi sui social.

Nella scorsa edizione, a tenere banco sono state sicuramente le coppie formate da Guendalina Tavassi ed Edoardo e Carmen Di Pietro con Alessandro. Quest’ultima, arrivata alla finalissima per poi essere superata dall’amico Nicolas Vaporidis, ha intrattenuto tra strafalcioni grammaticali e gelosie madre-figlio. I primi due, invece, sono apparsi fin da subito dotati di una grande simpatia, che ha fatto poi apprezzare Tavassi fino al momento del suo abbandono per infortunio.

Naturalmente, i fan non hanno perso tempo per seguire i loro beniamini dopo il reality show attraverso i loro canali Instagram. Guendalina e Carmen sono sicuramente tra le più attive e continuano quotidianamente a regalare delle pillole di divertimento. Negli ultimi giorni, infatti, le ex naufraghe hanno trascorso qualche giorno di vacanza nella stessa location. Ma non è mancato qualche battibecco “bagnato”.

Guendalina butta in mare Carmen, il Video è esilarante

Di sicuro tra le due peperine è difficile chi sia la più scherzosa. Negli scorsi giorni le ex compagne di avventura hanno deciso di prendersi qualche giorno per stare insieme al Circeo, dove Guendalina era in vacanza con fidanzato e figli. Naturalmente, l’occasione doveva farsi per forza ghiotta per regalare qualche nuova perla al web.

In uno dei loro momenti insieme, la Tavassi ha filmato un breve video che ha già scatenato l’entusiasmo generale una volta condiviso nelle stories. In una gag improvvisata (non si sa bene se organizzata oppure no), l’influencer si presta a suggerire delle pose perfette alla Di Pietro. “Bellissimo! Ora guarda la barca, guarda il sole!“, dice Guenda mentre una statuaria Carmen sul ciglio di un molo sistema la sua postura per uno scatto perfetto.

Probabilmente, però, la mamma di Alessandro ha peccato di troppa fiducia, visto che ci è voluto ben poco alla sorella di Edoardo per darle una spintarella con la mano e farla finire dritta dritta in mare. Nel video visibile qui, ci si gusta un bel tuffo inaspettato che lascia stupefatta l’ex naufraga: “Sei una disgraziata!“, grida dal mare mentre cerca di arrancare verso una barca a cui aggrapparsi. Insomma, è bastato pochissimo per realizzare una scena perfetta, degna dei migliori comedy show.