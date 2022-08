Starete insieme per sempre? Scopriamolo con questo test!

By

La vostra è una storia da “felici e contenti” per sempre? Scopriamo con il test dello stare insieme per sempre: accadrà anche a voi due?

Sin da quando eravamo piccole, ogni volta che ci leggevano una fiaba finiva così.

Il “e vissero sempre felici e contenti” è ormai più di un topos letterario: è un modo di pensare e di vivere che tutti quanti (chi più e chi meno) abbiamo interiorizzato.

Oggi abbiamo deciso di scoprire se tu ed il tuo partner potete aspirare ad un finale così da fiaba: ecco come faremo a scoprirlo!

Test dello stare insieme per sempre: siete destinati a vivere “per sempre felici e contenti”?

C’è una difficile realtà con la quale tutte le coppie devono, prima o poi, confrontarsi.

O rimarrete insieme per sempre oppure, ad un certo punto della vostra storia, vi lascerete.

Non si tratta certo di una realizzazione facile!

Dover capire oggi che il tuo partner sarà quello che con cui starai per tutta la vita (ehi, tutta la vita è un tempo estremamente lungo) oppure che, nonostante il vostro amore, vi lascerete prima o poi è assolutamente spaventoso.

Ecco perché abbiamo pensato di proporti il test sullo stare insieme per sempre: ti basterà dirci che cosa hai visto nel quadro qui sopra e noi faremo il resto.

Allora: pronta a scoprire il tuo futuro?

hai visto uno spiaggia senza niente di particolare : il tuo sguardo è stato attratto dalle onde e dal bagnasciuga.

Ehi, non è che hai bisogno di una vacanza?

Scherzi a parte: se hai visto solo una spiaggia nel test dello stare insieme per sempre, allora tu ed il tuo partner dovreste mettervi seduti ed affrontare una discussione importante. Dove state andando e, soprattutto, ci volete davvero andare insieme?

La spiaggia simboleggia generalmente paura, ansia e confusione: insomma, qualcosa non va tra voi due! Hai paura del cambiamento, soprattutto, e questo potrebbe voler dire due cose soltanto. O sei talmente terrorizzata all’idea di lasciarvi che rimani insieme a lui solo perché non vuoi stare da sola, oppure senti che state per fare un nuovo passo nella vostra relazione e non lo vuoi compiere!

Qui emergono dalla spuma del mare e si affrontano in maniera piuttosto selvaggia: ma chi sono questi due cavalli?

Beh, la risposta è che siete tu ed il tuo partner! Evidentemente siete due persone molto passionali e questo si riflette nella vostra relazione.

Nel test sullo stare insieme per sempre potremmo dirti che avete qualche buona chance visto il vostro incredibile amore l’uno per l’altra.

La passione c’è è lì e vi tiene letteralmente legati l’uno all’altra: non potete sfuggire, tanto è forte il legame che vi tiene stretti!

Questo, però, a lungo andare non basterà: dove scoprire che cosa c’è dietro tutta questa passione e scoprirlo il prima possibile!

Forse dovresti provare il nostro test dell’abito rosso: ti dice quanto è forte la tua sensualità e, quindi, anche quanto dovrai aspettare prima di capire davvero se c’è amore nella tua relazione!

Cosa vorrà mai dire in un test che parla di relazioni amorose e di coppia? Che vuoi correre via dal tuo fidanzato e non guardarti mai più indietro?

La risposta, ovviamente, è no: anzi!

Innanzitutto ti invitiamo a provare il nostro test che ci dice che tipo di coppia siete: potrebbe aiutarti a capire meglio chi siete in due!

Secondo poi, il test dello stare insieme per sempre ci dice, in realtà, che sei una persona che ha un obiettivo davanti a sé… e che sta correndo a perdifiato verso di esso!

Non stai scappando: stai andando incontro a qualcosa e stai cercando di arrivarci il prima possibile. Insomma, sei una persona che non ha paura del suo futuro di coppia, anzi! Siete pronti per fare il passo successivo: pensateci bene e poi abbandonatevi all’amore senza paura!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.