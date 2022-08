Dimmi dove ti siederesti e ti dirò i tuoi punti forti

Scegli una poltrona, quella sulla quale siederesti in questo momento e scopri quali sono i tuoi punti di forza.

Abbiamo tutti pregi e difetti, eccediamo in alcune cose e falliamo in altre. Siamo esseri umani ed è del tutto normale che sia così, ma conoscere i nostri punti di forza ci permette di sfruttarli al meglio.

Non sempre ci conosciamo abbastanza bene da sapere quali sono i nostri pregi. I nostri difetti ce li decantano gli altri ma sono più le volte in cui ci viene detto cosa sbagliamo che quelle in cui veniamo elogiati per quello che sappiamo fare bene. Questo test della personalità divertente e veloce ti aiuterà a fare chiarezza.

Scegli dove sedere e ti dirò i tuoi punti di forza

Non siamo sempre consapevoli dei nostri punti di forza. Spesso conosciamo meglio i nostri punti deboli altrove. Ma è importante sapere su cosa possiamo fare affidamento per essere in grado di andare avanti nella vita e raggiungere i nostri obiettivi.

Scopriamo attraverso il tuo inconscio in cosa sei eccelso. Fare il test è semplicissimo, devi solo osservare l’immagine e immaginare di sederti in questo momento su una di queste sedute. Dove ti abbandoneresti?

Soluzione del test

Hai scelto la sedia 1, il tuo punto di forza è la creatività

La scelta della prima poltrona denota uno spirito originale e creativo. Sei una persona che sforna ottime idee, ti illumini e non temi il rischio. Ti butti nelle situazioni nuove senza pensare a cosa ti aspetta, lo fai e basta. IL tuo asso nella manica? le tue doti comunicative, tutti pendono dalle tue labbra.

Hai scelto la sedia 2, il tuo punto di forza è la positività

Se hai scelto la sedia a dondolo sei una persona equilibrata e il tuo punto di forza è la positività. Sei sempre sorridente e ottimista, all’avanguardia. Il futuro ti riserva opportunità e con fiducia le cogli tutte. Ti piace il fatto che la vita assume cambiamento, ti metti sempre alla prova e osi per sfidare i tuoi limiti. Nella tua vita non c’è spazio per il confort.

Hai scelto la sedia 3, il tuo punto di forza è la leadership

La scelta della terza sedia denota che sei un leader nato. Forte, determinato, sicuro di te stesso e molto motivante, guidi le folle verso la realizzazione degli obiettivi. Sei una persona che sotto pressione da il meglio di se.

Hai scelto la sedia 3, il tuo punto di forza è la determinazione

L’ultima poltrona indica che sei una persona determinata. Non ti arrendi mai. Perseveranza, impegno e sacrificio sono i tuoi imperativi quando fissi un obiettivo nella tua mente. Sei un treno in corsa e gli altri ti ammirano molto.