Test Immagine del Violino | Hai una mente più attiva o più attenta?

Con questo test immagine utilizzeremo un violino per capire quale caratteristica della tua mente prevale sull’altra.

La nostra mente è in grado di svolgere molte funzioni, ma tutte possono essere suddivise in due grandi macro aree: le funzioni attive e le funzioni passive.

Le funzioni passive sono quelle che riguardano la comprensione e la registrazione di informazioni provenienti dall’esterno.

Quando ascoltiamo qualcuno parlare, quando leggiamo un libro o osserviamo un paesaggio stiamo raccogliendo informazioni attraverso i nostri sensi e la nostra mente le sta organizzando.

Al contrario, quando scriviamo una lettera, cantiamo una canzone o facciamo un disegno stiamo utilizzando la mente in maniera creativa, quindi abbiamo un’attitudine più attiva che passiva.

Ovviamente nel corso della nostra vita (ma anche semplicemente di una giornata!) siamo impegnati in attività che occupano la nostra mente in maniera attiva e passiva, ma qual è il tipo di attività per cui siamo più portati?

Test Immagine del Violino

Per scoprire se hai una mente più attenta o più attiva non dovrai far altro che osservare l’immagine. Dopo averlo fatto non rimane che scegliere uno degli elementi che hai individuato e leggere il profilo corrispondente.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Il viso con gli occhi chiusi

Il viso con gli occhi chiusi sembra assorto in un’espressione riflessiva e molto calma. In questa sorta di ritratto non sono dipinti tutti gli elementi di un viso che rendono quel viso un individuo riconoscibile.

Al contrario, si tratta di un viso ideale, ridotto ai suoi elementi essenziali.

Se hai notato questo viso, il cui contorno non è davvero dipinto ma è “ricavato” da quello del violino, significa che sei un osservatore molto attento e molto capace.

Il motivo è che la tua mente è molto più portata a percepire, raccogliere e organizzare informazioni piuttosto che a creare idee o contenuti originali.

Probabilmente hai una memoria di ferro e la straordinaria capacità di notare e ricordare anche i più piccoli dettagli.

Ti piace in particolare ascoltare e osservare le persone che ti circondano per capire quali sono le loro vere intenzioni e soprattutto se dicono la verità. Sei molto brava anche a intuire i sentimenti degli altri, perché grazie alle tue abilità di osservatrice hai sviluppato anche una grande empatia.

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai il Test delle Letture Estive per scoprire di cosa hai più bisogno nella tua vita.

2 – Il violino

Il violino è uno strumento estremamente complesso da suonare, ma il suono che riesce a produrre è tra i più affascinanti in assoluto.

Il violino è sempre stato simbolo di musicisti dal grande talento ma dall’animo ribelle e dalla vita disordinata, come Niccolò Paganini. Paganini era addirittura conosciuto come “il violinista del Diavolo” perché si credeva che la sua abilità non fosse umana, ma gli fosse stata donata dal Diavolo in persona in cambio della sua anima.

Il violino è quindi simbolo di creatività ordinata e disordinata allo stesso tempo. Ci vuole infatti una grande disciplina per imparare a leggere la musica ed eseguire i complessi movimenti necessari a suonare questo strumento, ma è solo grazie alla passione e alla creatività che alcuni musicisti diventano leggende.

Se hai scelto questo simbolo significa che la tua mente è più attiva che attenta a ciò che le accade intorno. Probabilmente sei la classica persona con la testa perennemente tra le nuvole, persa nei suoi pensieri oppure sempre impegnata in qualche progetto.

Una giornata passata senza creare per te è un giorno andato sprecato!