Il bicchiere è sempre mezzo vuoto per il segno più pessimista dello zodiaco

Pensa troppo e più lo fa più limita le sue prospettive, più non coglie le opportunità e si fa prendere dal panico.

Tra i dodici segni dello zodiaco alcuni sono solari e positivi, altri piuttosto negativi e pessimisti. Vedere il bicchiere mezzo vuoto significa vedere la prospettiva peggiore in tutto. Purtroppo non siamo tutti dotati di spirito positivo e il segno di oggi ne è la dimostrazione.

Qualcuno afferma che l’ottimismo è il sale della vita. Sicuramente essere ottimisti ci fa vivere meglio, ci fa focalizzare sulle prospettive migliori e ci lancia verso orizzonti che potrebbero davvero cambiare le cose radicalmente. Il segno della classifica di oggi purtroppo non ha nessuna possibilità di non farsi influenzare dalla negatività. Scopri anche chi è il segno più felice dello zodiaco.

Il segno più pessimista dello zodiaco è il TORO

Il Toro avrebbe molto da imparare dal Pesci che è tra i segni più ottimistici, entusiastici e gioiosi i tutto lo zodiaco. Sensibili e fiduciosi non si abbattono mai. Il Toro probabilmente vorrebbe potere avere lo stesso entusiasmo ma nonostante i suoi continui sforzi il suo bicchiere resta mezzo vuoto, i suoi pensieri sono negativi e le catastrofi ed i problemi sono dietro l’angolo. Paranoie, paure, ansie, umore turbolento sono all’ordine del giorno. Il Toro non riesce ad essere spontaneo, non sa come ci si rilassa.

Il Toro è un segno di Terra, quindi è caratterialmente tenace e determinato, purtroppo investe questa forza in energia negativa poichè l’alimenta costantemente.

Secondo gli astrologi, la causa del suo pessimismo risiede proprio nella sua spiccata tendenza a riflettere eccessivamente e ad intellettualizzare tutto, più lo fa più tende a farsi assalire dai dubbi, a dubitare persino di se stesso.

Fortunatamente essere un grande intramontabile pessimista ha anche un aspetto positivo, lo rende anche una persona molto riflessiva e misurata. Questo segno non sarà mai brusco e diretto nel dire quello che pensa ma troverà il modo di addolcire la pillola. Ha molto tatto e molta premura. Sono persone con le quali si convive facilmente.

Sarebbe di grande aiuto se il Toro trovasse il modo di abbattere le sue barriere del pensiero e iniziasse a pensare meno prima di agire o a non avere aspettative per non restare deluso. Il Toro ha troppa paura del fallimento per stabilire obiettivi.