Non provare a coinvolgerli: questi segni zodiacali odiano la compagnia!

I segni zodiacali che detestano stare in compagnia sono persone a cui non va mai chiesto di uscire: potrebbero indispettirsi particolarmente!

Ti è mai capitato di trovarti a chiedere più e più volte ad un amico di uscire con te o di venire al tuo compleanno?

E, contestualmente, ti è mai capitato di ricevere, sempre e costantemente, dei no piuttosto decisi?

Bene, allora è ora di controllare di quale segno è il tuo amico: potrebbe essere nella classifica di oggi dell’oroscopo!

I segni zodiacali che detestano la compagnia: tu sei in classifica?

Diciamoci la verità: stare in compagnia, a volte, non è così semplice come sembra.

Tante persone hanno, spesso, tante opinioni diverse e c’è chi se la prende sempre per qualcosa che hai detto o fatto. (O che non hai detto o non hai fatto).

I segni zodiacali che detestano stare in compagnia, però, non pensano a questo quando pensano al fatto che odiano la compagnia.

Per loro si tratta proprio di un desiderio viscerale di vivere tranquilli, di non avre a che fare cong li altri e con i loro problemi.

Sei pronta a scoprire se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Cancro: quinto posto

Cari Cancro, sappiamo che gli altri saranno stupiti dal vedere il vostro segno nella classifica di oggi dei segni zodiacali che odiano la compagnia ma voi tirerete un sospiro di sollievo… vero?

Ai Cancro piace stare con gli altri perché, generalmente, agli altri piace stare con i Cancro. I nati sotto questo segno si preoccupano di tutto e di tutti, hanno sempre un sorso d’acqua o un fazzoletto da porgere oltre che una spalla su cui far piangere tutti quanti.

Non è una sorpresa che i Cancro odino stare in compagnia: finiscono per stare sempre ai comodi di tutti gli altri!

Aquario: quarto posto

Chissà se la presenza degli Aquario in questa classifica sia una diretta conseguenza della loro presenza nella classifica dei segni zodiacali con meno autostima di tutto l’oroscopo?

Cari Aquario, è vero che a voi non piace proprio stare in compagnia.

Per quanto vi sforziate di raccontarvi che in realtà è così e che amate gli altri, sotto sotto sapete qual è veramente la questione.

In mezzo alla folla voi Aquario vi sentiti privi di controllo e finite per irritarvi per le questioni più piccole, vanificando tutti i vostri sforzi di sembrare a vostro agio.

Cari Aquario: ma chi dice che vi dovete imporre di uscire con tante persone se non è quello che volete?

Capricorno: terzo posto

Per i nati sotto il segno del Capricorno, invece, sarà veramente una sorpresa essere in questa classifica dell’oroscopo.

Ma come, i Capricorno non sono persone carismatiche, che amano avere tanta gente intorno?

La risposta, ovviamente, è assolutamente no. Ai Capricorno danno fastidio le folle, le grandi compagnie e dover avere a che fare con tante persone diverse, che rispondono in maniera sempre nuova ai loro (pochi) stimoli.

Chissà se è per questo che i nati sotto il segno del Capricorno sono anche tra i segni zodiacali più negativi di tutti?

Toro: secondo posto

Per i nati sotto il segno del Toro stare da soli è sicuramente un in più: adorano non avere persone intorno (o almeno non averne troppe).

Cari Toro: inutile fingere con noi. Non potete di certo ingannare stelle e pianeti!

I nati sotto il segno del Toro, infatti, sono persone assolutamente non in grado di stare in mezzo alla gente.

Si mettono sempre in difficoltà, facendo qualcosa che reputano (o effettivamente è) imbarazzante.

Cari Toro, per voi stare in mezzo alle persone è semplicemente uno stress; volete piacere a tutti, volete criticare tutti, vi imbarazzate per qualsiasi cosa.

Ma chi ve lo fa fare?

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che detestano stare in compagnia

Arriviamo, infine, a tutti i nati sotto il segno della Vergine.

Ma come, direte voi Vergine, a noi piace tantissimo stare con le altre persone ecco perché stiamo sempre in mezzo a tantissima gente!

Cara Vergine, dicci la verità: è davvero così oppure questa è una cosa che ti racconti perché pensi di dover essere la regina (o il re) di ogni raduno sociale?

Sei una persona che ama le cose fatte in una certa maniera: quando sei in mezzo a tantissima gente, però, questo ovviamente non può andare a buon fine!

Voi della Vergine siete persone che amano il proprio spazio e, soprattutto, non doverlo dividere con nessun altro. Stare in compagnia è quasi sempre uno stressa per voi!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.