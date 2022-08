La ricotta non è mai stata così speciale: questo è un finger food al bacio

Croccanti fuori e morbide dentro, le pizzette di ricotta alla siciliana sono un antipasto davvero speciale

Le frittelle di ricotta sono una cosa, le pizzette di ricotta alla siciliana un’altra. Ci sono due segreti per un perfetto risultato finale: il primo è nella freschezza della materia prima, a cominciare dall’ingrediente principale.

Il secondo è un impasto morbido ma compatto, perché in cottura ci servono due strati da unire senza che colino.

Pizzette di ricotta alla siciliana

Le pizzette di ricotta alla siciliana sono buone calde o anche a temperatura ambiente, ma saranno meno croccanti.

Ingredienti:

700 g di ricotta vaccina

100 g di farina 00

4 uova medie

70 g di pecorino grattugiato

1 rametto di maggiorana

200 g di mozzarella

1 cucchiaino di lievito per torte salate

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

1 l olio di semi per friggere

Preparazione: Pizzette di ricotta alla siciliana

La prima operazione da fare è setacciare a fondo la ricotta vaccina in una ciotola, dopo averla lasciata sgocciolare a lungo, anche per 3-4 ore di fila. Dobbiamo cercare di eliminare tutti i grumi e renderla il più possibile cremosa, fluida. Basterà usare un colino e una spatola in silicone ripassando più volte la ricotta.

Quando è pronta, aggiungiamo anche le uova e insaporiamo con il sale, qualche macinata di pepe fresco e il pecorino grattugiato al momento. Diamo una prima mescolata e amalgamiamo bene tutti gli ingredienti.

A quel punto possiamo aggiungere la farina, un cucchiaio alla volta, amalgamando bene. Poi anche il lievito per torte salate e le foglioline di maggiorana. Se non ci piace il loro sapore va bene anche il prezzemolo, il timo, la menta.

Cominciamo a lavorare l’impasto delle pizzette di ricotta alla siciliana, mescolando fin quando abbiamo ottenuto un impasto cremoso e molto omogeneo. Quando è tutto ben incorporato, copriamo con un canovaccio e lasciamo riposare in frigorifero per 40-45 minuti.

Poco prima di tirare fuori la base delle pizzette, mettiamo a scaldare l’olio di semi (mais o girasole) in una padella grande oppure in un tegame basso. Quando ha preso calore, aiutandoci con un cucchiaio versiamo mucchietti di impasto che non devono per forza avere una forma regolare, ma molto rustica.

Schiacciamole leggermente, appoggiamo qualche dadino di mozzarella sui ognuna e poi ricopriamo con altro impasto, come se fosse un panino. Quando le pizzette hanno preso colore da un lato giriamole, con una pinza oppure un mestolo forato. Facciamo colorare bene anche l’altro lato e poi scoliamole su un vassoio con carta assorbente. E buon appetito.