I fan della soap statunitense per eccellenza devono tenersi pronti ad incassare un duro colpo. Bill e Steffy sono i protagonisti delle ultime anticipazioni di Beautiful, situazioni sconvolgenti in corso.

Le soap sono fonte di intrattenimento e divertimento allo stato puro, ma una cosa è certa: ci si affeziona ai personaggi e alle loro storie, non ci sono sconti con le emozioni! Appunto, nelle ultime anticipazioni di Beautiful, si è parlato di diversi protagonisti che hanno cambiato le carte in tavola in maniera inaspettata sul fronte trama. Oggi è proprio il turno di due che silenziosi silenziosi, hanno finito per stravolgere tutto. Si tratta dei sopracitati Bill e Steffy, arriva una grande rivoluzione nella serie.

Dove erano rimasti i telespettatori? Tra le ultime innovazioni per quanto riguarda le dinamiche, si è molto parlato di Liam, Hope, Sheila e Li, i quali con le loro azioni ed intenzioni hanno finito per condizionare tutto il cast in scena. Appunto, Bill e Steffy sono tra questi.

Tutto è iniziato con la morte di Finn, giovane che è stato salvato da Li proprio nel momento in cui stava per perire, trasportandolo in un luogo migliore per dedicarsi alle sue cure. Legalmente il certificato di morte firmato dalla stessa, testimonia il decesso, ma le cose non sono affatto così.

Riesce a salvarlo, nonostante sia ancora in stato di incoscienza. Peccato che niente va come sperato. Perché vengono scoperti da Sheila, la madre biologica presente al risveglio del figlio, il quale una volta aperti gli occhi crede e ritiene che sia quest’ultima la sua salvatrice.

Le cose però stanno in tutt’altro modo e finiranno per stravolgere l’ordine delle cose. Gli eventi più caldi della stagione prenderanno davvero una brutta piega.

Beautiful, anticipazioni: Steffy e Bill sconvolgono tutti

La situazione prende una brutta piega quando Finn rimane prigioniero di Sheila. Il dottore continua ad attaccarla, ritenendola colpevole di aver cercato di uccidere Steffy, ma non riesce a trovare un modo per liberarsi dalle grinfie della megera. Quando tutto sembra perduto, arriva una speranza di serenità.

Narcotizzato e sotto controllo, non sembra aver via di fuga alcuna. Nel frattempo, la triste Steffy non riesce ad accettare la morte del suo amore. Finisce vittima di una profonda depressione dalla quale vuole curarsi a Monte-Carlo.

La situazione è ancora più articolata, perché anche Li Finnengan viene creduta morta, ma l’incidente che ha scaraventato in mare la vettura non è stato mortale. Sopravvive e viene ritrovata proprio da Bill, perno di questa vicenda.

Finn capisce la verità dai grossi buchi di trama dei racconti di Sheila, e sempre più disperato non sa come fuggire da colei che non lo ha salvato, ma imprigionato e messo ancora in pericolo. Li viene portata in salvo da Bill, sperando che possa finalmente raccontare tutto.

Una verità amara, proprio come il destino beffardo e crudele che affligge Liam, ma che ben presto farà sì che la situazione trovi una soluzione. Nel frattempo, Steffy viene raggiunta da Ridge e Taylor che le vogliono stare vicina. Questa potrebbe presto tornare a sorridere perché salta fuori una notizia inedita protagonista delle anticipazioni di oggi.

Bill deve consegnare un regalo ad una persona speciale! Che sia riuscito con Li a salvare Finn e lo stia portando da Steffy? Staremo a vedere, le anticipazioni però fanno sperare il meglio.