4 Borghi da visitare in cui potresti innamorarti (di nuovo) della Toscana

La toscana è famosa per i suoi moltissimi e bellissimi borghi: eccone 4 che sarà fantastico visitare in estate.

La Toscana non è famosa soltanto per le sue celebri città d’arte e per i suoi spettacolari paesaggi di collina. I piccoli e piccolissimi borghi sparsi in tutto il territorio sono una delle principali attrazioni della regione.

Si tratta di luoghi in cui il tempo sembra essersi fermato a molti, moltissimi anni fa. Gran parte dei piccoli insediamenti rurali risale infatti all’epoca medievale.

Oggi questi luoghi incantati, ricchi di storia, di tradizione e di cultura gastronomica, accolgono migliaia di turisti ogni anno.

Per loro stessa natura i borghi più belli della Toscana sorgono in zone piuttosto isolate, quindi è impossibile raggiungerli in treno o attraverso i mezzi pubblici. Molto meglio affittare un auto o affidarsi a tour organizzati.

I 4 Borghi più belli da visitare in Toscana

Le caratteristiche comuni a moltissimi borghi toscani sono alte mura, altissime torri di pietra, strade strette e ravvicinate, pittoreschi scorci naturali. Ogni borgo però possiede caratteristiche uniche e una inconfondibile personalità.

1 – SAN GIMIGNANO

Famoso per essere “il borgo delle Mille Torri”, San Gimignano colpisce da sempre l’immaginario dei turisti che lo visitano.

Purtroppo gran parte delle torri che vennero costruite nel corso dei secoli oggi risultano distrutte o abbattute. Oggi sopravvivono “soltanto” 14 torri, comunque un numero impressionante rispetto alle minuscole dimensioni del borgo. Pare che anticamente le Torri di San Gimignano fossero oltre 70!

San Gimignano offre la possibilità di immergersi in un’atmosfera affascinante e accogliente, ma dopo aver girato per le sue meravigliose stradine raccomandiamo di pranzare in uno dei molti ristoranti tipici e di assaggiare il vino bianco che conquistò anche Boccaccio e Dante Alighieri.

2 – VOLTERRA

Altro borgo famosissimo della Toscana, Volterra è stato addirittura citato nel famoso romanzo fantasy Twilight. Questo borgo si trova in provincia di Pisa ed è caratterizzato da un paesaggio naturale unico e sorprendente.

Il suolo su cui il borgo venne costruito, infatti, risulta piuttosto instabile. Il vento e le piogge hanno infatti scavato dei profondi calanchi nel suolo di Volterra, cioè delle profonde spaccature. Oggi si possono ammirare delle pareti di roccia perfettamente e drammaticamente verticali, che crollarono proprio quando la roccia sottostante franò. Queste formazioni assolutamente uniche si chiamano balze.

Volterra possiede anche moltissime testimonianze di epoca etrusca e romana. Il museo della Civiltà Etrusca di Volterra è famoso in tutto il mondo e all’interno della città si possono ammirare ancora due piccoli anfiteatri romani.

3 – PITIGLIANO

Pitigliano è famoso con il nome di “Borgo del Tufo”. Questa pietra calcarea costituisce infatti il materiale da costruzione più utilizzato nel borgo, che al tramonto assume uno spettacolare colore dorato.

Per preservare le strade interne ma anche la tranquillità del borgo è proibito entrare in Pitigliano con l’automobile, che dovrà essere parcheggiata appena fuori dal borgo. Questo piccolo sacrificio permetterà di passeggiare in un luogo perfetto per cercare la pace, la serenità e la calma per recuperare le energie dopo un inverno frenetico e stancante.

4 – BUONCONVENTO

Questo borgo si trova a poca distanza da Siena e preserva una cinta muraria medievale quasi perfettamente conservata.

Gli antichi palazzi del borgo conservano intatte tutte le caratteristiche dell’architettura toscana medievale come mattoni rossi e archi gotici. Dal momento che questo borgo è ancora poco conosciuto e lontano dai principali assi turistici della Toscana, diventa un perfetto set fotografico per bellissime fotografie delle vacanze.

Un altro motivo per fermarsi a Buonconvento almeno a pranzo è che questa zona è il cuore di una profonda e famosa tradizione culinaria: i prodotti tipici di questa zona sono i salumi e i sughi di cinghiale nonché il famoso tartufo delle crete senesi. Un borgo da buongustai!