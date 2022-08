Una Vita anticipazioni: sconvolgente telefonata per Genoveva

Non esistono tregue nel mondo delle telenovela, specialmente per la più seguita: le anticipazioni di una Vita rivelano un amaro destino per Genoveva.

L’Italia e la Spagna sono senza dubbio unite da un legame indissolubile che si chiama: telenovela, in questo caso la più amata, Una Vita. La soap spagnola è un successo nel bel Paese, tanto che la messa in onda ha ottenuto un livello di share e di apprezzamento elevato. I personaggi sono amatissimi, anche i più controversi come quello di Genoveva, dopo l’ultimo appuntamento non se la vedrà bene, vi sveliamo perché.

I colpi di scena migliori sono quelli totalmente inaspettati, ed è uno di questi che dovremmo aspettarci per le prossime puntate di Una Vita. La cosiddetta Dark Lady interpretata da Clara Garrido, avrà a che fare con una questione che ormai lontana nel tempo era stata dimenticata, ma adesso è riaffiorata come un fulmine a ciel sereno.

Ed è proprio come una saetta che piomba la notizia di oggi: la tranquillità non esiste più per la Salmeron. Decisa ormai del futuro che vuole intraprendere, viene convinta a cambiare decisione dal marito, Aurelio Quesada, ma presto a causa dell’evento dal passato, tutto cambierà.

Niente sarà come prima, specialmente il suo destino per niente florido.

Una Vita anticipazioni: la verità su Genoveva

Si tratta davvero di un tragico finale per il personaggio più cattivo della soap opera spagnola Una Vita. Genoveva non è una che si tira indietro, specialmente quando si mette in testa qualcosa, ma questa volta dovrà cedere al ricatto, non potrà fare altrimenti. Almeno per quanto riguarda il primo ostacolo, il secondo è peggiore.

La ragione che la rende così vulnerabile è la sua condizione che non può più portare avanti: vuole abortire il figlio che avrà con Aurelio Quesada. Ha da poco scoperto di essere incinta! Non è una sua scelta al momento quello di diventare madre, tanto che ha già contattato il medico che la farà abortire d nascosto.

Chiede il contatto ad Ignacio Quiroga, più che altro lo minaccia di dargli informazioni, altrimenti confesserà tutte le sue scappatelle di cui è a conoscenza ad Alodia. Così, la questione si complica quando il segreto non rimane più tale, poiché il marito scopre tutto grazie al maggiordomo Marcelo, e le prova tutte per convincere la moglie.

Ci riesce soprattutto per le minacce fatte, se questa avesse proceduto con l’operazione, avrebbe raccontato a tutti il coinvolgimenti nell’omicidio di sua sorella Natalia. Acqua in bocca per entrambi, portano avanti questo progetto di vita.

Genoveva finisce per accettare il suo stato interessante, raccontando tutto all’amica Bellita, ed anche Rosina e Alodia sono a conoscenza del fatto. Alla fine però qualcosa sconvolge tutto: arriva una telefonata inaspettata che la farà infuriare! Il mittente è suo cugino Ivan da Bilbao. Se già la strana alleanza nata nel quartiere di Acacias ha sconvolto, questa peggiora la situazione.

Perché il cugino rivela che la defunta madre, Gabriela, gli rivela un segreto che avrebbe dovuto portare nella tomba. E’ la reazione della cattiva della soap a sconvolgere. Inveisce contro tutto e tutti: la comunicazione arrivatagli arriva dal passato e non le è piaciuta.