Che tristezza: questi sono i segni che hanno problemi di autostima!

I segni zodiacali con più problemi di autostima sono persone che hanno veramente grosse difficoltà a farsi valere nella vita: sei tra loro?

Fake it until you make it, (cioè fingi finché non ce la fai) è uno dei mantra secondo il quale tutti dovremmo vivere la nostra vita.

Ci dice che, in realtà, tutti gli altri fingono di sapere quello che fanno fino a quando, poi, non raggiungono il risultato giusto.

Tutti tranne le persone che hanno dei grandi problemi di autostima: quelle nate sotto questo segno zodiacale faticano un po’ più di tutti gli altri in questo campo!

I segni zodiacali con più problemi di autostima di tutto l’oroscopo: ecco la classifica!

Oggi abbiamo deciso di proporti una classifica dell’oroscopo che potrà far arrabbiare di certo qualche persona.

Anzi, forse no: dopotutto parliamo dei segni zodiacali con più problemi di autostima: di certo non si metteranno a sbraitare perché li abbiamo inseriti nella classifica di oggi!

Abbiamo chiesto a stelle e pianeti di parlarci di tutti quei segni zodiacali che hanno dei problemi con l’autostima perché, nella vita, l’autostima è una di quelle caratteristiche fondamentali.

Non disperate, però: si può allenare e sviluppare anche se per tutta la vita qualcuno vi ha detto che non dovevate credere in voi stessi.

Forse questa classifica potrebbe essere una prima chiamata al risveglio: ci sei anche tu tra i segni zodiacali con più problemi di autostima di tutto l’oroscopo?

Aquario: quinto posto

Siamo sicuri che tutti i nati sotto il segno dell’Aquario sono particolarmente stupiti (oltre che offesi) nel vedere il proprio segno in questa classifica dell’oroscopo.

I nati sotto il segno dell’Aquario sono persone che tendono sempre troppo a compensare… quello che credono di non avere!

Ecco perché si preoccupano sempre per tutti, hanno sempre una soluzione pronta sottomano e non si fermano mai: hanno veramente poca autostima e credono di doversi guadagnare amore ed ammirazione con un costante flusso di “soluzioni“!

Sarà per questo che gli Aquario sono anche nella classifica dei segni zodiacali sempre negativi?

Toro: quarto posto

Inutile dirlo ma i Toro sono persone che hanno un’autostima veramente bassa: molto più bassa di quanto non vi immaginiate!

C’è da fare una considerazione, però: i nati sotto il segno del Toro sono bravissimi a nascondere i loro problemi di autostima!

I Toro cercano sempre di avere tutto sotto controllo in ogni ambito della vita: sono organizzatissimi, precisissimi, sempre orientati verso il successo. (Per questo, poi, i Toro sono anche nella classifica dei segni zodiacali più indisponenti di tutto l’oroscopo).

La realtà è che i Toro credono proprio di aver bisogno di una corazza spessissima dietro la quale nascondersi perché se facessero vedere la loro vera natura nessuno li amerebbe!

Gemelli: terzo posto

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che hanno un’autostima praticamente inesistente: inutile negarlo o fare finta di niente!

I Gemelli, infatti, sono famosi per passare sempre da una situazione all’altra, saltando da un problema all’altro senza guardarsi indietro due volte.

Il motivo è che i nati sotto il segno dei Gemelli, completamente privi di autostima come sono, finiscono spesso in situazioni che trovano deprecabili, solo perché si fanno convincere dalle altre persone a seguirle.

Ecco, quindi, che i Gemelli non fanno mai quello che vogliono loro ma sempre quello che vogliono gli altri. Il risultato è semplicemente esplosivo!

Bilancia: secondo posto

Cari amici della Bilancia, vi mettiamo al secondo posto di questa classifica e sappiamo già che strabuzzerete gli occhi e vi comporterete come se questa sia la notizia più assurda che abbiate mai sentito.

Sapete benissimo, però, che essere una Bilancia vuol dire anche, spesso, “mentire” su certi vostri atteggiamenti e su certe vostre sensazioni.

Il motivo è sempre e solo uno: volete piacere agli altri e siete, quindi, sempre estremamente accomodanti e pronti a venire incontro agli altri. Perché siete così? Ma semplicemente perché voi Bilancia avete spesso l’autostima sotto le scarpe e credete che piacere agli altri, tutti gli altri che esistono al mondo, sia fondamentale.

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali con più problemi di autostima

Infine, al primo posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario.

Cari Sagittario, siamo sicuri che non ve la prenderete proprio perché siete persone estremamente accomodanti e che poco si occupano di quello che gli altri pensano di loro.

Ma perché siete così, ci avete mai pensato?

Il motivo è che siete persone che hanno un’autostima decisamente bassa e che, proprio per questo, rinunciano a qualsiasi lotta in partenza.

Perché affannarsi, perché discutere e tribolare quando potete lasciar perdere tutto? Spesso non vi sentite in grado di affrontare i problemi e lasciate che siano gli altri a soffrirne.

Il motivo è che vi tirate sempre indietro per principio ed il motivo per cui vi tirate sempre indietro è che… voi Sagittario non credete assolutamente in voi stessi!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.