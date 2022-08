Ecco il piatto preferito di ogni segno zodiacale, il tuo è davvero questo?

Secondo gli astri il nostro segno zodiacale influenzerebbe le nostre abitudini alimentari. Ecco il piatto preferito di ogni segno.

La tua data di nascita potrebbe avere a che fare con le tue preferenze alimentari. A stabilirlo sarebbe un sondaggio commissionato da un noto servizio di consegna di cibo a domicilio, Uber Eats. Sono state esaminate le preferenze in termini di cibo in relazione alle date di nascita e quindi del segno astrologico.

Ti abbiamo rivelato cosa dovresti mangiare per stare in salute secondo gli astri, oggi ti diciamo qual è il tuo piatto preferito. Se la risposta è esatta crederai ancora che le previsioni astrologiche non sono attendibili?

Ecco cosa ama mangiare ogni segno zodiacale

Il sondaggio ha esaminato mille persone, sono poche ma gli astri sono certi di capire il piatto preferito di ogni segno a partire dalla caratteristiche della loro personalità. Persone iperattive non ameranno oziare davanti alla tavola ma preferiranno piatti veloci e altamente digeribili, i segni più golosi ameranno più i dolci del salato e così via.

Ecco le conclusioni:

ARIETE

Il nativo dell’Ariete ama i piatti veloci, in realtà si sforza di mangiare sano ma non riesce a resistere alle tentazioni dato che è molto impulsivo. Ha bisogno di sostanza dato che spende molte energie di sicuro non è un segno da insalata ma il suo piatto preferito è: bistecca-patatine fritte

TORO

Il Toro è un segno che ama la tradizione e ama condividere il cibo in famiglia. Gode dei piccoli piaceri della vita tra i quali rientrano anche i suoi cibi preferiti. Non predilige piatti raffinati ma piatti tipici della tradizione del suo paese, magari da condividere in buona compagnia come le lasagne o i maccheroni gratinati.

GEMELLI

Il Gemelli è affascinato dal cibo, parla di cibo tutto il giorno e se la sera guarda un film non rinuncia ai pop-corn. Questo segno ama provare cose nuove, e cibi di diverse nazionalità. Questo segno ama i ravioli della cucina cinese e gli intramontabili hamburger.

CANCRO

Appassionato di cene e grandi tavolate questo segno organizza sempre cene dell’ultimo minuto. Se il suo frigo è vuoto non esiterà ad ordinare il Sushi.

LEONE

Esibizionista e molto attento alla linea e al suo aspetto, questo segno in cucina è pigro, preferisce mangiare fuori dove può essere notato e può ricevere complimenti. Il Leone ama i piatti originali ma il suo piatto preferito resta la pizza, che si concede di tanto in tanto ma con molto piacere.

VERGINE

Preciso, meticoloso e ansioso questo segno sta attento alla salute e quindi alla dieta. E’ un segno che ama le minestre, le verdure e lo spezzatino. Sempre a dieta. Il suo piatto preferito è una pasta e fagioli o una frittata con le cipolle.

BILANCIA

La Bilancia è un segno equilibrato, durante la settimana sta attento per potersi togliere qualche sfizio il fine settimana. Ama i piatti autentici, ben presentati, colorato e speziati come quelli della cucina messicana, ma non può dire no a un pollo al sale con patate novelle o i peperoni ripieni.

SCORPIONE

Lo Scorpione ama le serate improvvisate. Spesso invita amici e parenti all’ultimo minuto, ama i piatti a base di pesce e non può rinunciare ad una paella valenziana.

SAGITTARIO

Il Sagittario ama le feste, i nuovi incontri e i viaggi. Rinomato per le sue abilità culinarie, molti chef stellati appartengono a questo segno. Peccato che ha la testa chissà dove e dimentica sempre qualche ingrediente per la realizzazione della sua ricetta. Il suo piatto preferito è la pasta asciutta o un risotto.

CAPRICORNO

Il Capricorno è un segno che ama la buona cucina, il cibo è sacro per lui. Mangia spesso le stesse cose senza spaziare, i suoi piatti prediletti sono semplici e tradizionali come le intramontabili lasagne.

ACQUARIO

L’Acquario ama i cibi ricchi di gusto. Curioso e incline alle tentazioni, assaggia di tutto. E’ più attratto dal dolce che dal salato, infatti i cestini di frolla e crema pasticcera con frutta sono i suoi preferiti.

PESCI

Molto sensibili ed empatici, i Pesci amano i piatti caldi e amano condividerli con le persone che amano. Sapori e piatti semplici ricchi di ricordi soni i suoi preferiti, come i medaglioni di prosciutto.