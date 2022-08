Parmigiana bianca con un ingrediente segreto: finisce in un attimo

Non la solita parmigiana, ma grazie ad un’ingrediente segreto questa parmigiana bianca ci sorprenderà

Oggi come contorno prepariamo una versione della parmigiana bianca con un ingrediente segreto.

Un piatto che ha tutto il sapore delle ricette fatte in casa: melanzane, ricotta vaccina, besciamella ma anche la mortadella. Di solito trovato il prosciutto cotto, ma questa versione è ancora più golosa.

Parmigiana bianca con un ingrediente segreto, il segreto per la cottura

Per cuocere bene la nostra parmigiana bianca con un ingrediente segreto possiamo anche utilizzare una teglia in alluminio, molto pratica. Quando l’abbiamo svuotata basterà buttarla, senza nemmeno dover lavare nulla.

Ingredienti:

3 melanzane tonde

500 g di ricotta vaccina

300 g mortadella

sale q.b.

150 g parmigiano grattugiato

1 l olio di semi

Per la besciamella

700 ml di latte intero

70 g di burro

70 g di Maizena

1 noce moscata

sale fino q.b.

Preparazione: Parmigiana

Cominciamo con la besciamella perché deve raffreddare. Prendiamo un tegame, versiamo a freddo la Maizena o amido di mais e poi aggiungiamo il latte ancora freddo di frigorifero mescolando subito con una frusta a mano.

Accediamo a fiamma moderata e aggiungiamo il burro a tocchetti. Quando si è sciolto, profumiamo con una generosa grattata di noce moscata e facciamo arrivare ad ebollizione. Non appena la besciamella si addensa, spegniamo e lasciamo freddare da parte.

Poi passiamo all’ingrediente principale. Prendiamo le nostre melanzane tonde, spuntiamole senza pelarle, laviamole bene e tagliamole a fette spesse circa messo centimetro. Mettiamo tutto in uno scolapasta con una manciata di sale grosso e lasciamole così, con un peso sopra, per almeno 1 ora a perdere la loro acqua.

Riprendiamole, tamponiamole bene con carta assorbente da cucina e poi mettiamole a friggere in una padella ampia, con olio di semi (noi abbiamo scelto quello di mais) fino a quando diventano dorate. Non appena sono tutte pronte mettiamole su un vassoio coperto con carta da cucina e passiamo alla fase due.

Prendiamo una teglia rotonda, da almeno 28 centimetri di diametro, e il fondo mettiamo un velo di besciamella. Poi uno strato di melanzane, uno di fette di mortadella e una dose generosa di ricotta con una spolverata di parmigiano grattugiato, finendo con altra besciamella..

Andiamo avanti così fino ad esaurimento di tutti gli ingredienti. Terminiamo ancora con parmigiano e besciamella, poi via in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti nella parte centrale. Se poi la crosticina non ci soddisfa possiamo passare la teglia negli ultimi 3-4 minuti sotto il grill.

Sforniamo, aspettiamo almeno 15 minuti in modo fa frla compattare bene e da non rovinare le fette quando le taglieremo. Poi portiamo in tavola, questa versiamo della parmigiana bianca con ingrediente segreto è buona anche a temperatura ambiente.