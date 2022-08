L’incontro tra Harry e Carlo durò 10 minuti e fu un disastro: la verità

By

Ormai è confermato: durante il Giubileo di Platino è avvenuto un incontro tra Harry e Carlo e le cose non avrebbero potuto andare peggio.

Il Principe Carlo non vedeva suo figlio da diverso tempo ma i doveri reali avevano costretto Harry a raggiungere di nuovo Londra per festeggiare con la nonna il Giubileo di Platino. Quale migliore occasione per tentare una riappacificazione?

Come si sa infatti il Giubileo di Platino era l’occasione che molti aspettavano per vedere la famiglia reale di nuovo unita e al completo.

Proprio nel corso del Giubileo di Platino, infatti, Harry e Meghan hanno finalmente deciso di presentare ufficialmente Lilibet alla sovrana e al resto della famiglia.

I fan della Royal Family speravano quindi che si trattasse del momento perfetto per ricucire i legami rotti con la Megxit e riportare un po’ di serenità intorno al trono d’Inghilterra.

Purtroppo le cose non sono andate come si sperava.

Innanzitutto Harry e Meghan sono stati “rimessi al loro posto” dalla sovrana, che ha rifiutato di posare per una fotografia insieme a Lilibet. Il timore di Buckingham Palace è che quella fotografia venisse poi utilizzata dai Sussex per farsi pubblicità e strumentalizzare la figura della Regina a proprio vantaggio.

Quando poi Harry e Carlo si sono incontrati da soli, le cose sono davvero precipitate.

L’incontro in cui Carlo ha tentato di proteggere Camilla dagli Harry

Come si sa, Carlo e Camilla sono una coppia solida, affiatata e innamorata. Carlo ha fatto letteralmente di tutto perché Camilla venisse accettata dal popolo inglese come Regina e infine ha avuto pieno successo.

Dopo averla onorata concedendole l’entrata nell’Ordine della Giarrettiera (l’ordine cavalleresco più antico del Regno Unito) la Regina le ha fatto un dono ancora più grande, chiedendo ufficialmente che Camilla acquisisca il titolo di Regina e non di Principessa Consorte com’era stato per Filippo.

Da questi pochi indizi si può capire quanto Camilla oggi sia affermata e benvoluta all’interno della Famiglia Reale inglese.

Com’è logico che sia, quindi, tutti desiderano proteggere Camilla da qualsiasi cosa possa nuocere alla sua immagine, e Harry è la più grande minaccia in questo senso.

Come si sa, infatti, Harry sta lavorando a un libro di memorie che molti attendono come una vera e propria bomba.

Con questa autobiografia Harry promette di raccontare la propria storia dal proprio punto di vista per la prima volta.

Questo significa che il Principe parlerà di tutti i membri della Famiglia Reale e ovviamente di sua madre Diana.

Diana è stata chiamata spessissimo in causa da Harry negli ultimi anni. Addirittura il Principe affermò di avere la certezza che Diana stesse guidando lui e Meghan nel difficile compito di essere genitori. Si trattò di un’affermazione piuttosto strana e che fece storcere il naso a molti, ma di certo sottolineò ancora una volta il legame indissolubile che Harry vuole continuare a mantenere con Diana.

Com’è ovvio che sia, se nel suo libro Harry parlerà di Diana parlerà anche di Camilla. Il rapporto tra Camilla e i figli di Diana ha sempre incuriosito (e preoccupato) moltissimo l’opinione pubblica.

Se all’inizio dev’essere stato assolutamente burrascoso, è chiaro che i due Principi si sono trovati costretti ad accettare la sua presenza nelle loro vite.

Carlo teme che Harry voglia vendicarsi di Camilla, rivelando episodi che dovrebbero rimanere assolutamente segreti oppure tracciando di lei un ritratto poco piacevole.

Carlo ha quindi deciso di incontrare il figlio a quattr’occhi per chiedergli informazioni e chiarimenti sul libro a cui sta lavorando.

Harry non ha voluto rivelare alcun dettaglio in merito al suo lavoro e non ha concesso al padre alcuna rassicurazione. Voci di palazzo affermano che il loro incontro è durato meno di dieci minuti e che i due si siano separati bruscamente.

La frattura tra Harry e Carlo sembra a questo punto insanabile. Le cose erano precipitate già nel 2021, quando Harry aveva accusato suo padre di averlo lasciato al verde e fece intendere che fosse Carlo il membro razzista della Royal Family.

Le accuse di razzismo in realtà non furono indirizzata contro qualcuno in particolare: Harry e Meghan affermarono solo che “un membro anziano della Royal Family” aveva fatto domande sgradevoli, ma secondo l’opinione pubblica ad aver fatto una gaffe fu proprio il Principe Carlo.