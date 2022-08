Se il tuo fondotinta non copre smetti di usarne tanto e fai così!

Se il tuo fondotinta non copre le imperfezioni o il risultato non ti soddisfa non buttarlo ma non usarne tantissimo: c’è un modo per rendere il tuo fondotinta più coprente.

Per quanto riguarda il trucco del viso d’estate la parola d’ordine è assolutamente “alleggerire”. Assolutamente da bocciare trucchi troppo innaturali che provocano il classico “effetto mascherone”.

Per ottenere un effetto più fresco e naturale in genere siamo tentate di abbandonare i fondotinta troppo spessi, affidandoci a prodotti più fluidi, leggeri e facili da stendere.

Purtroppo però questi prodotti risultano sempre meno coprenti di altri dalle texture più corpose.

Quando abbiamo già acquistato un fondotinta molto fluido ma non siamo soddisfatte delle sue performance sulla nostra pelle di solito tendiamo a utilizzare una maggiore quantità di prodotto.

L’obiettivo in pratica diventa sovrapporre strati e strati di fondotinta fino a raggiungere la coprenza desiderata. Purtroppo gli effetti negativi di questo approccio sono molti.

Innanzitutto si crea una patina davvero spessa che ostruisce i pori facendoli apparire più dilatati, in secondo luogo altera pesantemente il colorito del viso, dando vita al famoso “effetto cerone” che non piace a nessuno.

Fortunatamente c’è un piccolo e semplicissimo trucco per aumentare la coprenza di un fondotinta molto fluido.

Se il tuo fondotinta non copre abbastanza puoi “annacquarlo”

Gli elementi di base di un fondotinta sono: una parte oleosa, una parte idratante e una parte pigmentata.

La parte oleosa rende i fondotinta più fluidi e più facili da applicare, quella idratante evita che la pelle si secchi (è molto utile per il make up delle pelli secche) e infine quella pigmentata assicura all’epidermide il colore desiderato.

Un fondotinta molto fluido probabilmente possiede una gran quantità di oli, che permettono al prodotto di avere una consistenza estremamente sottile.

Purtroppo gli oli rendono il prodotto poco coprente, proprio perché favoriscono una stesura sottilissima del fondotinta.

Per ovviare a questo problema basterà separare la componente oleosa dalle altre componenti ed eliminarla.

Per farlo basterà utilizzare un briciolo di chimica casalinga!

Innanzitutto bisognerà procurarsi un piccolo contenitore. L’ideale sarebbe un misurino di plastica da sciroppo, ma andrà bene anche un bicchierino di carta da caffè.

A questo punto si dovrà far cadere nel contenitore una piccola quantità di fondotinta, quindi versare su di essa un po’ d’acqua. Non sarà necessario riempire tutto il contenitore, basterà anche solo un dito di liquido.

Non appena avremo compiuto quest’operazione vedremo che formarsi sull’acqua una patina oleosa. L’olio infatti è sempre più leggero dell’acqua, quindi mentre esso rimane bloccato in superficie sul fondo del contenitore si depositano le altre componenti del fondotinta.

A questo punto basterà svuotare delicatamente il contenitore e raccogliere il prodotto accumulato sul fondo. Lo si potrà fare con il polpastrello o con un pennello da fondotinta, indifferentemente.

A questo punto, applicando il fondotinta sul viso ci si renderà facilmente conto che abbiamo ottenuto una coprenza maggiore rispetto a prima, poiché stiamo applicando quasi esclusivamente la componente pigmentata del prodotto. Per questo motivo il fondotinta sarà molto più efficace e soprattutto, waterproof (provare per credere!).