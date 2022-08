Anna Tatangelo, fondoschiena di marmo: la foto è spettacolare

Anna Tatangelo, in vacanza ad Ibiza, regala ai fan una carrellata di foto in cui sfoggia un fondoschiena di marmo: la foto è assolutamente spettacolare.

Il corpo di Anna Tatangelo è una vera scultura e la prova arriva dalle ultime foto che la cantante ha pubblicato sul proprio profilo Instagram mandando in tilt il web. Un fisico statuario per la cantante che, dopo aver ricevuto un dono da madre natura, lo protegge allenandosi quotidianamente e mangiando bene senza rinunciare ai piaceri della tavola.

Da Ibizia dove si sta rilassando, la Tatangelo ha così regalato ai fan una serie di foto in cui sfoggia le sue forme esplosive mettendo in evidenza un fondoschiena che è assolutamente di marmo.

Anna Tatangelo, spettacolo da urlo a Ibiza: il bikini verde è da urlo

Bikini verde e striminzito per Anna Tantagelo che rende bollentissime le temperature con una serie di foto con cui ha sfoggiato un fisico assolutamente perfetto. Decolletè sodo e tonico, addominali scolpite, gambe snelle e super allenate e un fondoschiena assolutamente di marmo. Ai fan, la Tatangelo che sta vivendo un’estate in love si presenta così portando a casa migliaia di like e complimenti.

“Sei la più figa di tutte”, “Se vabbè, ciaone proprio. Sei uno schianto”, “Sei illegale, non c’è ne per nessuno❤️🔥 tu così ci fai venire un infarto. Sei consapevole?”, sono solo alcuni dei commenti dei fan. Accanto ai complimenti, però, non sono mancate le critiche. Qualcuno, infatti, ha avuto da ridire sulle foto in cui Anna sfoggia un fisico davvero invidiabile. Stavola, però, la Tatangelo non è rimasta in silenzio ma ha prontamente replicato.

“E poi parlano che non si devono sfruttare le donne. Ma perchè non poteva continuare a cantare solamente?”, ha scritto una signora e la Tatangelo ha replicato così su Facebook- “Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con sé stessa, dentro e fuori. Nulla toglie all’essere mamma, figlia, zia o compagna. Diciamo che in America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica una JLO, una Madonna, una Aguiilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione”.