Altro che 43 anni! Sensualità ed eleganza per Elisabetta Canalis on the road

Elisabetta Canalis, con i suoi 43 anni, fa impazzire il web con un look esplosivo on the road: eleganza e sensualità per l’ex velina.

43 anni e non sentirli. Sarebbe la perfetta definizione per Elisabetta Canalis, uno dei volti più amati della nostra tv italiana. Era soltanto una giovane ragazza quando muoveva i suoi primi passi sul bancone di Striscia la Notizia, ballando i suoi stacchetti insieme a Maddalena Corvaglia. Poi, la sua vita è cambiata radicalmente, ma non l’affetto che il pubblico nutre per lei.

Da sempre simbolo di bellezza mediterranea, Eli negli ultimi tempi non è più presente sui piccoli schermi, ma i fan hanno la possibilità di seguirla giornalmente sui social. La sua pagina Instagram conta attualmente 3.3 milioni di follower che attendono con ansia le sue pubblicazioni. Soprattutto perché, in questo modo, la Canalis si fa sentire ancora vicina a chi la ama, considerando che adesso la sua vita si è spostata a Los Angeles.

Dopo qualche flirt celebre (chi può dimenticare quello con George Clooney?), nel settembre del 2014 l’ex velina ha preso in marito il suo vero amore: il chirurgo italo-statunitense Brian Perri. Poi, l’anno successivo, la nascita della piccola Skyler Eva le ha regalato la gioia della maternità.

Curve esplosive in primo piano, Elisabetta conquista il web

Per la super mamma Elisabetta Canalis sembra proprio che il tempo non sia mai passato. A testimoniarlo, i meravigliosi shooting che condivide quotidianamente sulla sua pagina social. In forma smagliante e con un fisico scolpito dai duri allenamenti di kickboxing e palestra, l’ex velina fa ancora impazzire gli italiani con la sua incredibile sensualità.

A catturare l’attenzione nelle ultime ore, sono state un paio di foto bellissime che Eli ha pubblicato sul suo profilo. Attualmente la diva si sta godendo le sue vacanze italiane, tra Alghero e Porto Cervo. In occasione di una collaborazione con un’azienda di noleggio auto, la meravigliosa Canalis si è fatta ritrarre a bordo di una Jeep, con un look estivo che ha infiammato il web. Con il suo sorriso brillante, la moglie di Perri ha sfoggiato curve perfette, messe in risalto da un body con incrocio sul collo che lasciava il decolleté in bella mostra.

Per condire il tutto, uno shorts in denim chiaro con cinturone in vita ed un cappello texano. Insomma, una perfetta cow-girl versione estiva che ha conquistato in breve tempo l’entusiasmo dei follower. “Ma per il patto col diavolo per l’eterna giovinezza dove si firma di preciso?!“, scherza una fan, interpretando un po’ una curiosità generale.