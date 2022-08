In questa torta c’è un trucco incredibile e semplice: morbidezza da applausi

L’impasto è pronto in pochi minuti e non dobbiamo pesare nulla: la torta 7 bicchieri al cacao è un vero piacere, anche per gli occhi

Se siamo abituati a preparare le torte con il trucco dei vasetti, usare il bicchiere sarà una passeggiata. Stiamo parlando del bicchiere, il classico bicchiere di plastica che usiamo per bere quando siamo in gir

o.

Ci servirà per misurare alcuni ingredienti, come la farina, la fecola, lo zucchero, il latte e l’olio. Una ricetta buona per tutti, anche chi non ha molta dimestichezza con le torte.

Torta 7 bicchieri al cacao, la temperatura conta

Bicchiere a parte, il grande trucco di questa torta 7 bicchieri al cacao, è nella temperatura degli ingredienti. Dobbiamo ricordarci di tirare fuori dal frigorifero sia le uova che il latte almeno 20 minuti prima di preparare l’impasto.

Ingredienti:

2 bicchieri di farina 00

2 bicchieri di zucchero semolato

1 bicchiere di fecola di patate

1 bicchiere di latte intero

3 uova medie

1 bicchiere di olio di semi

80 g cacao amaro in polvere

30 g burro

1 bustina di lievito vanigliato

zucchero a velo q.b.

Preparazione: Torta

Teniamo a portata il bicchiere e tutti gli ingredienti che servono, perché metteremo tutto nella ciotola in rapida successione.

Partiamo dalla uova: versiamole in una ciotola insieme ai due bicchieri di zucchero semolato. Montiamoli insieme con le fruste elettriche fino a quando otteniamo un composto ben amalgamato e spumoso. A quel punto aggiungiamo al composto il latte e continuiamo a mescolare con le fruste a velocità media.

In un’altra ciotola setacciamo insieme farina, lievito vanigliato e fecola di patate. Poi un cucchiaio alla volta aggiungiamoli al composto di uova e mescoliamo bene, questa volta con una spatola in silicone per evitare la formazione di grumi.

Uniamo al composto anche il bicchiere di olio di semi e alla fine il cacao amaro, anche questo setacciato. Diamo ancora una mescolata sempre con la spatola per amalgamare tutto, la base della nostra torta 7 bicchieri al cacao è pronta.

Prendiamo uno stampo da 24 cm, possibilmente con apertura a cerniera, imburrandolo bene sia sulla base che sulle parti laterali. Poi in velo di farina e possiamo versare al suo interno l’impasto del nostro dolce.

Inforniamo in forno statico a 180°C per 35 minuti circa e controlliamo alla fine la cottura con uno stecchino. Quando è pronta, togliamo la torta dal forno e lasciamola raffreddare completamente prima di estrarla dallo stampo. Spolverizziamola con lo zucchero a velo e portiamo in tavola: fare le fette sarà un piacere.